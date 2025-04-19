黃呂錦茹無保請回當庭獲釋 朱立倫：檢調僅憑臆測押人

黃呂錦茹於清晨5時40分許獲釋，走出法院與國民黨主席朱立倫相擁。（記者劉信德攝）

2025/04/19 06:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，檢察官昨向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人；法官今日清晨5時許裁定姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

黃呂錦茹於5時40分許獲釋，步下法院樓梯時先與丈夫、親人相擁，走出法院後也與國民黨主席朱立倫相擁，並與多位黨籍民代互相擁抱，最後由家人攙扶上車離開，期間步行20餘公尺被媒體簇擁，她邊走邊說「感謝、謝謝大家、辛苦了」。

請繼續往下閱讀...

朱立倫目送黃呂錦茹上車後受訪表示，經過這將近48小時，全台灣民眾都在關心這件事情，看獨裁的賴清德政府是怎麼樣打壓在野黨、把台灣關進民主黑牢當中，用司法大刀、用檢調不斷在全台灣大搜索、大交保、大收押，讓非常多無辜的、對賴清德有意見的朋友，都要受到最嚴厲、非常不公平且完全不對等的司法待遇。

朱立倫說，黃呂錦茹已經75歲了，台北市只要認識黃呂的人都非常尊敬她，她就像媽媽一樣，照顧很多做善事的朋友們，「你只是憑臆測就想要把她收押」，他相信這就是為什麼有很多人看不下去的主要原因。

朱說，在此同時，台灣各地還在持續進行司法大搜索、大收押、大交保，「我們一定奮戰到底，對於所有受到司法冤屈、打壓的朋友，我們一定力挺到底」，最重要的是，台灣要戰獨裁，「為了台灣民主、未來，大家要站出來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法