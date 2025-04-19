中共統戰滲透加大 陸委會：港澳居民來台增國安觀察期

陸委會及台港經濟文化合作策進會昨（18）日舉辦今年首場「關懷港澳人士居留定居座談會」。（台港策進會提供）

2025/04/19 06:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會及台港經濟文化合作策進會昨（18）日舉辦今年首場「關懷港澳人士居留定居座談會」，陸委會港澳處長兼策進會秘書長盧長水致詞時表示，近年兩岸及港澳情勢變化快速，且中共對台統戰滲透力道加大，有必要對於居留定居制度做整體性檢視調整，增加國安觀察期，未來港澳居民的居留定居制度將增加「長期居留」，以強化安全管理機制。

昨天的座談會吸引約160位港澳新住民踴躍參加，座談會由盧長水主持，並邀請內政部移民署、勞動部勞動力發展署、經濟部投資審議司等代表出席，向港澳朋友說明最新政策法規，並現場回應實務問題與建議。

請繼續往下閱讀...

盧長水表示，政府歡迎港澳朋友來台發展，惟因應近年來兩岸及港澳情勢變化快速，且中共對台統戰滲透力道加大，為降低各界的擔憂及守護大家珍視的自由民主人權法治生活方式與共同家園，有必要對於居留定居制度做整體性的檢視調整，增加國安觀察期，以強化安全管理機制。

盧長水指出，未來港澳居民的居留定居制度將增加「長期居留」，除兼顧各類別人士居留條件的衡平，同時也給不需要或不想申請定居的港澳朋友多一種選項。而新制上路時，基於信賴利益和權益維護，也一定會有一個合理的過渡期，請目前已經在台居留的港澳朋友放心，安心在台生活。

盧長水補充，自2023年起，陸委會與策進會已在全國巡迴舉辦多場次「關懷港澳人士居留定居座談會」，累計輔導超過千名以上港澳朋友。2024年獲准定居人數達2024人，超過2023年全年定居許可人數1659人，成長22%，顯示政府輔導成效逐步提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法