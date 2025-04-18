春季青鳥在平鎮！究責藍委呂玉玲 經民連列3罷免理由

經民連召集人賴中強宣講談三點罷免理由究責呂玉玲。（記者黃政嘉攝）

2025/04/18 22:43

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（經民連）主辦「春季青鳥-傅崐萁集團究責會：立委呂玉玲」，今晚在桃園市平鎮區水尾田頭伯公登場，經民連召集人賴中強以呂玉玲連署刪凍客家預算等3理由，邀鄉親罷免藍委、罷免呂玉玲。

賴中強表示，罷免呂玉玲有3點理由，1是平鎮人最光榮的客家文化，應繼續傳承下去，呂卻不尊重客家文化，刪凍客家預算；2是龍潭為台灣國防重要地區，包含陸軍總部、國家中山科學研究院，國防實力世界一流，呂卻支持刪凍國防預算，中科院嘉義民雄「航太暨無人機產業園區」也受影響，呂此舉就是跟龍潭的光榮為敵；3為美中貿易戰，中國輸美商品關稅增至245%，台美貿易談判，請大家想想，台美談降關稅，未來海關進口稅修正也要經過立法院，他們會不會扯後腿，現在立法院結構，傅崑萁集團令人擔心，國民黨將台灣帶往相反道路上，種種因素，必須大罷免國民黨立委、罷免呂玉玲。

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罷免呂玉玲「罷呂清玲」團隊領銜人Dora表示，她是上班族，個性害羞，看了去年五月國會擴權法案表決爆衝突，民進黨立委沈伯洋摔落主席台下很生氣，因此支持罷免行動，她站出來不是因為她勇敢，而是愛台灣，為下一代站出來，為人民權利，希望藉連署罷免，拉下呂玉玲。她說，藍白違憲舉動，砍預算、離島建設條例修法出現引進中國醫生來台，愈看愈生氣，怎麼能讓呂跟隨傅崑萁當黨意立委，犧牲台灣權益，二階連署截止日是4月30日，身為領銜人的她喊告急，拜託鄉親幫忙一人拉十人，十人拉百人，及早通過門檻。

在地公民何自由表示，爸爸是法國人，在台灣開公司，沒有台灣身分，要繳很多稅，但呂玉玲連署的中配取得身分證年限從6年縮短為4年，不需放棄中國籍，爸爸卻要，合理嗎？成為台灣人還要考試，他很難過，台灣真的很棒，他拿台灣身分證感覺很驕傲，但台灣卻一步步被國民黨摧毀，過年做大掃除，清明掃墓，現在該大掃除立法院，罷免國民黨立委、罷免呂玉玲。

罷免呂玉玲案領銜人Dora表示，她站出來不是因為她勇敢，而是愛台灣。（記者黃政嘉攝）

在地公民何自由表示，爸爸是法國人，自己拿台灣身分證感覺很驕傲。（記者黃政嘉攝）

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