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    首頁　>　政治

    國民黨「戰獨裁」場子不熱 約500人聚集

    2025/04/18 22:38
    朱立倫（中）、鍾沛君（左2）、許宇甄（右1）等人到場聲援。（記者羅沛德攝）

    朱立倫（中）、鍾沛君（左2）、許宇甄（右1）等人到場聲援。（記者羅沛德攝）

    柳采葳（左1）、王鴻薇（左2）、徐巧芯（右2）、羅智強也在場。（記者羅沛德攝）

    柳采葳（左1）、王鴻薇（左2）、徐巧芯（右2）、羅智強也在場。（記者羅沛德攝）

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國民黨今日晚間再次發出的集結令，要求支持者於晚上8時，在北市愛國西路與博愛路口，以「戰獨裁站出來」為口號集結，截至晚上10時止，現場僅約有500人到場。

    根據集會遊行法規定，台北地檢署及其周邊範圍為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動。國民黨主席朱立倫、立委謝龍介，發言人楊智伃等人，昨仍號召支持者前往，結果今日被警方將蒐證內容送請檢方偵辦。

    今日下午4時左右，國民黨發出「戰獨裁站出來、反抗民主黑手」號召令，要求民眾晚上8時在愛國西路與博愛路口集結。明顯是要避開在台北地檢署可能遭蒐證法辦。

    不過，國民黨發動的召集令，主辦方直到晚間8時22分，才有楊智伃姍姍來遲，開始聚攏民眾。現場則有約幾十名民眾到場，場面顯得異常泠清。

    隨後在晚間近9時左右，國民黨民意代表陸續在愛國西路上的「意見發表區」進行演講，讓支持者高聲喊口號。

    其間，現場有人釋出不明訊息，表示當朱立倫到場後，警方屆時會同意他率領黨籍民代進入管制區，甚至是台北地檢署，但事後被證實是謠言。

    約到晚間近10時，現場人數聚集約有近500人左右，由於部分民眾在拒馬外的博愛路上逗留，但因博愛路屬於管制區，警方立即進行柔性勸離，請民眾轉移到愛國西路的人行道。

    國民黨發動的召集令，主辦方直到8時22分，才有楊智伃（中間持麥克風者）姍姍來遲，開始聚攏民眾。（記者羅沛德攝）

    國民黨發動的召集令，主辦方直到8時22分，才有楊智伃（中間持麥克風者）姍姍來遲，開始聚攏民眾。（記者羅沛德攝）

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