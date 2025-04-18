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    藍白聯手「重啟核三」公投逕付二讀 周春米嚴厲譴責

    核三廠。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    核三廠。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2025/04/18 22:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕藍白今天（18日）將「重啟核三」公投提案逕付二讀；屏東縣長周春米晚間透過臉書表示，不容藍白聯手讓核三重啟公投逕付二讀，「我嚴正聲明：屏東人無法接受如此粗暴和草率的程序！」。

    周春米表示，今天，藍白以多數暴力的惡劣手段，將屏東人的生命安全，作為政治角力的籌碼。「我譴責這種沒有專業討論、不顧屏東人的粗暴作法，更要用最嚴厲的態度對此表達：堅決反對！」。

    她指出，核三廠位在墾丁國家公園，運轉至今40年，5月17日即將完全除役，正式走入歷史，屏東人長期承擔風險，終於盼到這一刻，在野黨卻完全不尊重屏東人，以粗劣過程提出不負責任的公投，讓人痛心不已！

    屏東正一步步走向永續發展、乾淨能源的未來，核三廠除役是法律明文規定，要重啟或延役，絕對不是簡單的公投是非題，沒有嚴格評估的專業程序，沒有充分討論的審慎修法，枉顧安全，「門都沒有！」。

    周春米表示，「身為屏東縣長，我與鄉親站在一起，捍衛我們珍愛的土地，堅守我們對下一代的責任，為屏東人的安全把關，如此粗暴的操弄，無法撼動屏東守護家園的決心！屏東要安全，屏東要繁榮，屏東人的命運，由我們自己決定！」。

    屏東縣長周春米譴責藍白聯手將重啟核三公投案逕付二讀。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東縣長周春米譴責藍白聯手將重啟核三公投案逕付二讀。（取自屏東縣長周春米臉書）

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