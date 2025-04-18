竹北議員選區擬分東西區 蔡蕥鍹建議暫緩推動

新竹縣議員蔡蕥鍹。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/18 21:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣選舉委員會11日召開議員選舉區變更草案公聽會，提議竹北議員選區切為東區兩區，議員席次再增1席。縣議員蔡蕥鍹今（18日）表示，竹北人口總數將近22萬，結構仍持續變化，目前提出的變更草案仍存有討論空間，應審慎評估暫緩推動，或下屆實施。

新竹縣選委會11日舉辦第21屆議員選舉區變更草案公聽會，因應竹北市人口達22萬人，研擬將竹北市原1個選舉區切分為東、西兩區，議員席次各9名、4名，從原12席增為13席；關西鎮則從2席減為1席。全縣議員總席次仍維持37席，預計5月底提報中選會審議。

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蔡蕥鍹指出，竹北東區和西區在資源與建設上長期失衡，地方發展不均是事實，目前草案以人口數及地理界限劃分，僅在席次調整上反映人口差異，卻未同步提出長期區域落差的因應政策，及後續機制，草案未對症下藥，最後可能導致「只分席、不補能」的結果，反而可能固化、甚至加劇原有的資源落差問題。

蔡蕥鍹表示，竹北市選區劃分應全面考量竹北整體發展，而非以東西區發展不均或人口數增加，做為劃分原則。過去縣選委會也提出將北埔鄉、峨眉鄉劃為兩個選舉區，後仍決定維持現狀，理由在於議員席次分配，不宜只用單一指標，應依公職人員選罷法所定選區劃分6項標準辦理。城鄉差距有其結構因素，議員席次分配未必能解決問題。

她認為，依目前草案規劃，竹北市將由1選區調整為2選區，席次從12席增為13席，中選會若同意選區變更，預計於今年年底公告，發布選區公告約為明年8月，時程上過於倉促，然各區劃分及服務範圍仍不明確，若單以地理界線分區，恐導致服務範圍不清、民代與選民互動斷裂，進而影響整體服務品質。

蔡蕥鍹呼籲，改革需要共識，任何選制變動均涉及重大公共利益，程序應該更周延，務求公開透明可追溯。她建議相關單位本案應延至下屆實施，並從現在開始逐步舉辦公聽會，邀請專家學者提供專業評估，納入民眾意見，在配套措施完善後，才能確保選舉制度公平與民眾權益，真正朝區域均衡發展與民主深化邁進。

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