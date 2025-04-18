與王定宇衝花蓮催罷傅！賴瑞隆：高雄也曾選錯人 罷免掉就好

民進黨台南立委王定宇（中）、高雄立委賴瑞隆（右）由發言人吳崢（左）陪同，今晚聯手挺花蓮罷傅，在花蓮車站的快閃連署站助講，呼籲花蓮人站出來改變，讓花蓮成為花蓮人的花蓮 。（記者花孟璟攝）

2025/04/18 21:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕週五的傍晚花蓮車站都是下車旅客，民進黨「南高聯手挺花蓮，罷傅鐵成功」民主快閃連署站，傍晚6點開張，民進黨立委王定宇、賴瑞隆站台為花蓮罷免傅崐萁連署助講，賴瑞隆說，高雄也曾選錯人，但高雄人用93萬票把韓國瑜罷免掉，相信這次花蓮人也將展現決心，呼籲花蓮人站出來簽署罷傅二階段，讓花蓮未來更美好。

花蓮罷免傅崐萁二階段連署原本上星期已攀升到1萬7千多份，但其中至少4千份因為格式問題需要重簽，罷團微光花蓮連日來在花蓮市自由廣場、微光罷免傅崐萁總部、石來運轉廣場都設有連署站，不少已簽過的民眾主動出來重簽，這兩天陸續寄送出3千份連署書給之前簽錯的人，不少收到的民眾說，「我們全家都主動去連署站重簽好了」，罷團志工昨天還到花蓮南區巡迴收連署書，一天又進帳數百份。

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王定宇、賴瑞隆以及民進黨發言人吳崢、組織部主任張志豪下午會同民進黨花蓮縣議員胡仁順、張美慧、林則葹及市代表田珍綺、莊依婕等黨公職全部現身，在花蓮車站前快閃連署站旁向下車的花蓮人喊話，開車來接送的民眾紛紛搖下車窗豎起大拇指比加油，還有人把連署站當得來速，從車窗遞出連署書！

賴瑞隆說，他們剛在立院開完會就趕到花蓮來支持大罷免，花蓮這次距離通過二階段罷免通過很近，是最好的機會，過去高雄也曾選錯人，但高雄人後來用93萬9千多票把韓國瑜給罷免掉了，全世界都看到高雄的決心，這一次也要拜託花蓮人勇敢的站出來，把傷害台灣、傷害花蓮的立委罷免掉，選出像是蕭美琴這樣優秀的立委來建設花蓮。

王定宇也說，傅崐萁在立院其實很少在開會，不了解會議規範，他把所有國家安全的修法、立法全部杯葛阻擋，今天他們只是要求進入付委實質討論，並沒有要表決通過，卻仍被藍白聯手封殺所有國家安全相關的法案。他說，去年底早該通過的總預算，直到現在藍白連刪除多少、凍結多少都算不出來，當國軍弟兄被共軍騷擾的時候、飛機及船艦在保護領空、海疆，傅崐萁們卻把國軍的油料費、彈藥費凍結30％，船艦研製的預算也凍結50％，年輕人讀私立大學、孩子讀私幼的補助被凍結，農業部業務費被凍結到只剩1塊錢，哪怕預算再多，沒有業務費就沒有辦法進行。

王定宇說，傅崐萁在花蓮，不管0206或0403來自全國的善款及中央的分配款，到底用到哪裡去到現在看不清楚，甚至去年花蓮仍餘震不斷時，他跑去中國找王滬寧、討要組合屋，卻不曉得慈濟要蓋永久屋，不了解組合屋早就不是地方的需求，把花蓮的災難當作禮品獻祭給中國。他呼籲花蓮人，「自己的故鄉自己疼惜，自己的故鄉自己搶救，簽下連署書，就能夠把自己的花蓮救回來」。

花蓮車站傍晚滿滿下車人潮，接送旅客的車主看到王定宇、賴瑞隆齊現身挺罷免，紛紛搖下車窗比讚。（記者花孟璟攝）

王定宇（中左）、賴瑞隆（中右）高舉罷傅手板，與花蓮民進黨公職向下車的花蓮鄉親招手。（記者花孟璟攝）

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