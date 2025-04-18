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    中市府稱選委會有權查核公投連署 中選會指造謠：由地方戶所查對

    中選會。（記者李文馨攝）

    中選會。（記者李文馨攝）

    2025/04/18 21:42

    〔記者李文馨／台北報導〕檢調偵辦罷團涉不實連署，台中市議會民進黨團今直指市長盧秀燕為死亡連署始祖，市府回應稱「選委會才有權查核、除錯，中選會最後審核達標」。對此，中選會澄清，這段話即屬造謠，公投案依法由「各市縣政府戶政事務所」負責，並非選務機關查對。

    台中市議會民進黨團今天指出，2018年盧秀燕時任立委時，提出「反火力發電」公投案，其中有1萬1849筆連署人在連署前死亡，盧為死亡連署始祖。台中市府回應，國家並沒有給予罷免發起人權力去查核連署人身分，選委會才有權查核、除錯，中選會最後審核達標，公投也通過提案。

    對此，中選會表示，公投案提議或連署名冊的查對，依「公投法」第10條、第13條所定，由各地戶政事務所依法負責查對，並非選務機關如「選委會」所查對。

    中選會指出，但有心人士卻既未經事實查證，即曲解法律規定，與事實基礎相悖，甚或還以地方政府或相關人士名義宣稱「選委會才有權查核、除錯，中選會最後審核達標，公投也通過提案」，這段話屬於造謠、不實訊息的散布，選務機關有義務澄清。

    中選會說明，依「公投法」所定，公投連署案件的查對，依法是由戶政機關，也就是各市縣政府戶政事務所依法查對、查核，並非各地選委會查核，更非由中選會負責查核。這些造謠或不實訊息，卻試圖混淆視聽，明顯曲解法令復與事實相違，有意打擊當地戶政事務所的依法查對，也有意打擊全國各選務機關的依法行政，還形同有意打擊中華民國台灣長年得來不易的民主果實。

    中選會解釋，公投案提議或連署名冊的查對，依法由各市縣政府戶政事務所為之；與區域立委罷免案等各該罷免案提議或連署名冊，由各市縣政府戶政事務所、各地選委會依法分工查對，略有不同。

    中選會舉例，以區域立委罷免案來說，依「公職選罷法」暨相關法令所定，由各市縣政府戶政事務所，依法查對並將其查對結果，併入各地選委會的查對結果後，再報請中選會依法予以審定。其中，「往生者連署」是由戶政事務所查對出來的，而「偽造情事」則是由各地選委會負責查對，均依法分工辦理。

    中選會表示，令人遺憾的是，有心人士卻仍不斷造謠，各該立委罷免案有關提議或連署名冊均是由中選會負責查對，這與法令規定與事實基礎完全不符，且選務機關如中選會、台北市選委會等23個選務機關，均已有對外說明清楚、還多次澄清。

    中選會提到，今日某些造謠或不實訊息則又胡亂指稱，昔日全國性公投案提議或連署名冊的查對，依法均由各地選委會查對，這與法令規定與事實基礎又完全不符，事實上，公投案提議或連署名冊的查對，依法由各市縣政府戶政事務所負責，並非選務機關負責查對。

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