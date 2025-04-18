涉幽靈連署北檢抗議 莊競程揭「國民黨集體發瘋原因」

莊競程指出，藍白兩黨，去年為了阻止罷免，通過選罷法98-2條，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」（翻攝自莊競程臉書）

2025/04/18 20:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署案，國民黨昨號召群眾到北檢抗議濫用司法，行政院中辦執行長、前立委莊競程在臉書PO文指出「國民黨集體發瘋的原因！」原來過去偽造連署僅犯了偽造文書罪，但去年國民黨立委修選罷法，「將偽造連署加上5年以下有期徒刑」，以國民黨死亡與偽造連署數量計算，「一罪一罰大概關到老」、「整個團滅！」發文短短5個小時，就吸引1000多名網友分享。

莊競程指出，藍白兩黨，在去年為了阻止罷免，通過選罷法98-2條，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」現在國民黨人自己違反這些條文，「自己修法、自己違法、團滅自己。」

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莊競程貼出立委提案書，立委許宇甄、鄭天財、高金素梅提案人指，罷免案屢屢出現相同筆跡之連署，亦有死亡者提議之連署…讓有人心人士藉以往蒐集到之大量個人資料假冒提議連署，…擬具「公務人員選舉罷免法部分條文修正草案」，通過選罷法98-2條，還附註為避免假冒發生，…應新增明確罰則警剔。

莊競程貼文直指國民黨「自己修法、違法、團滅」，「然後怪政治迫害、怪司法」，顯然他們除了不知道自己刪了哪些預算，「也根本不知道自己修了什麼法！」

有網友也留言說明，過去要辦死人連署，只能用刑法的偽造文書罪。但這條法令加了一句「足以損害公眾或他人利益者」，才能處5年以下徒刑，偽造者只要抗辯說「死人連署只要被揪出來不列入連署份數，那就不損害連署結果，且已死之人也無利益可以損害啊」所以即使抓到偽造文書的人，要處以5年以下徒刑，也很難，由於法律不明確，所以檢察官通常就不辦，或輕輕放下！

但去年底藍白立委聯手修法加重偽造連署的罪行，只要偽造或假冒，就可以直接處以5年徒刑，「那法源就相當明確了！一罪一罰之下，就是重罪了！」

也有網友酸言「從可割可棄，進化到自爆自棄」、「感謝中國國民黨以身修法試法，讓2300萬台灣人民知道偽造文書的嚴重性！」、「一般人都不會想到要用死人資料去連署、去鑽漏洞，顯然國民黨早已這樣操作多年，知道有這種漏洞可以鑽，才會想到要修這種法阿！」

莊競程指出，去年國民黨立委修選罷法，將偽造連署加上5年以下有期徒刑，以國民黨死亡與偽造連署數量計算，可能「整個團滅！」。（翻攝自莊競程臉書）

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