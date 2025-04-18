連江縣推廣「福馬同城通」交通卡 陸委會：中國統戰作為

中國福建省政府給予馬祖民眾已儲值300元人民幣的「福馬同城通」交通卡，連江縣政府竟在官網配合代辦申請業務。 （圖擷取自連江縣長王忠銘臉書、北竿鄉公所官網）

2025/04/18 20:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院質疑連江縣政協助中國推廣「福馬同城通」交通卡，陸委會今晚表示，「福馬同城通」交通卡是中方推進「福馬同城生活圈」統戰作為，已提醒連江縣府要遵守「兩岸人民關係關係條例」規定，後續將依監察院調查報告所提檢討內容及相關法令規定，加強掌握中國對我離島促統促融資訊，適時介入處理。

中國去年推出「福馬同城通」交通卡，監委林文程今（18日）說，此卡是對岸統戰作為之一，連江縣府卻要求各鄉公所以行政資源，向馬祖民眾推廣並協助受理申請該交通卡，形同為對岸行銷推廣，舉措顯有缺失，行政院應督同陸委會，嚴飭連江縣政府深切檢討。

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林文程說，調查過程連江縣府仍是認為對岸推動「福馬同城通」交通卡，顯然缺乏敵我意識及危安警覺，並刻意淡化中方「融合促統」統戰作為，可能引發的負面效應，亟應檢討改進。

林文程表示，連江縣府常態性採用對岸通信軟體「微信」，作為與中方溝通聯繫的方式，且多未留存任何書面紀錄憑佐，縣府人員用公務預算赴中國協商，亦未留下任何書面紀錄，不僅難昭公信，亦有礙日後行政或法律責任的釐清。

林文程指出，此案凸顯連江縣府對於兩岸人民關係條例法令與實務的理解尚有不足，亟待強化相關教育訓練工作，積極提升縣府兩岸工作主辦人員素質，期使兩岸各類交流活動，更能契合法令規範與目的。

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