會晤美跨黨派參議員團 吳釗燮：持續與美國及理念相近夥伴密切合作

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲一行今天拜會國安會祕書長吳釗燮。（國安會提供）

2025/04/18 19:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲一行今天拜會國安會祕書長吳釗燮。吳釗燮說，台灣位處全球民主陣營前線，長期面臨來自中國的灰色地帶襲擾與混合戰威脅，期盼持續與美國及理念相近夥伴密切合作，共同確保和平穩定的台海現狀。

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席瑞克茲、「亞太」小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons, D-DE）及參議員巴德（Ted Budd, R-NC）等一行今天上午在美國在台協會台北辦事處處長谷立言及外交部人員陪同下，到總統府拜會吳釗燮，雙方針對台美夥伴關係、區域安全情勢及全社會防衛韌性等議題深入交換意見。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮感謝美國國會長期支持台海安全，多次透過通過法案、決議案等多元方式，表達對民主台灣及人民的支持，本次更組成跨黨派參議員團訪台，以具體行動展現對台支持。台灣位處全球民主陣營前線，長期面臨來自中國的灰色地帶襲擾與混合戰威脅，我方除將續秉理性、審慎的態度處理兩岸關係，也會積極強化國防實力，推動全社會韌性，也期盼持續與美國及理念相近夥伴密切合作，共同確保和平穩定的台海現狀。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲拜會國安會祕書長吳釗燮。（國安會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法