罷免特快車抵屏東 一連3天設連署站

罷免特快車在屏東同步啟動，民進黨縣黨部主委羅平道（右六）率黨籍公職人員力挺。（記者羅欣貞攝）

2025/04/18 19:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民間罷免連署團體發起的「罷免特快車」今天（18日）下午3點起一連3天，同步在屏東火車站前登場。

由民間團體發起的「罷免特快車」活動今天（18日）下午3點起至20日晚上8點，在全台12個車站同步「發車」，民進黨響應罷免活動，屏東縣黨部主委、縣議員羅平道在活動開始時，率黨籍公職人員力挺，包括縣議員李世斌、梁育慈、陳明達、利八魁、洪明江，屏東市民代表饒怡君、林仁傑、古富財、李漢鐘、邱水吉、立委鍾佳濱服務處主任謝捷晃、立委伍麗華助理杜正吉、立委徐富癸助理許培瑋等人都到場。

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羅平道表示，設置這個連署站，就是要響應發起罷免的公民團體，方便屏東設籍外縣市的子弟，容易取得連署格式，現場親自填寫，絕不像國民黨用抄襲的方式，沒有經過他人同意取用他人的個資，來達到連署的目的；罷免是非不得已最後不得不做的手段，國家興亡匹夫有責，在國家危難的時候 ，「我們有義務要站出來」；呼籲在屏東的花蓮人把握最後機會簽連署書，不管是重簽、新簽，只要人到，都能夠幫忙把聲音送回花蓮，除了傅崐萁之外，所有35區罷免藍委的連署書也能簽署，也會一併收件。

全場並高喊「連署救台灣、罷免傅崐萁！」、「 大罷免、大成功」；民進黨屏東縣黨部呼籲，每一位來到現場的人，都可能是改變花蓮、改變台灣未來的一份子，連署站將設置到20日晚上8點。

連署站一連3天設置。（記者羅欣貞攝）

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