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    首頁　>　政治

    倒數11天！罷免游顥連署 還差5000份達門檻

    2025/04/18 18:59
    國民黨立委游顥（中）。（資料照）

    國民黨立委游顥（中）。（資料照）

    投二「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，18日再公布最新收到的份數達1萬5000份，進度達75%。（「去游除垢」罷團提供）

    投二「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，18日再公布最新收到的份數達1萬5000份，進度達75%。（「去游除垢」罷團提供）

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，二階連署書收件突破1.5萬，進度達75%，罷團疾呼「就差你1張」；另「All罷馬」罷馬團體雖常遇民眾毀損連署書、叫囂謾罵之舉，甚至有民眾對志工吐口水，目前收件也破1.2萬份，2罷團明天都將北上參加反共大遊行並擺攤供連署，希望剩下11天能二階連署達標。

    投二「去游除垢」罷免立委游顥公民團體，在4月13日宣布二階連署破1萬4000份後，今天再度公布新的數字，收到連署書份數已突破1萬5000份，進度已到75%，距離最低門檻1萬9833份剩不到5000份。

    該罷團今天在臉書粉專公布該數字，並強調「黃金衝刺期，就差你1張」，而南投不是藍營的提款機，南投人要用罷免舉動，讓不做事的政治人物就下台。罷免沒有第二次，這次一定要贏。

    「去游除垢」罷團領銜人林敬桐也表示，由於二階連署只剩11天，志工們接下來必須一張一張地簽出來，因此除了巷戰外，明天也將和投一「All罷馬」罷馬團體，北上參加反共大遊行，兩罷團會與雲林拔釘罷免丁學忠罷團一起設攤，供大家前來連署。

    罷免馬文君還差6000多份

    「All罷馬」罷免馬文君團體，因馬文君從南投縣議員、埔里鎮長到擔任立委長達30年，罷團在一階和二階連署過程中遇到很多阻力，二階連署期間，除宣傳車遭馬文君支持者攔阻，恫嚇不准再開，也常被不同立場的民眾叫囂謾罵，收到民眾寄來撕碎的連署書，昨日也有女騎士對志工吐口水，今天則收到多份應是同一人胡亂塗鴉的連署書，分別寫著「綠共賣台滾出去」、「惡罷浪費金錢」等字句。

    儘管困難重重，罷團志工並未退縮，到昨晚收件也破1萬2000份，再6000多份就可達最低門檻，志工強調「大家會繼續拚」。

    投一罷免馬文君團體收到不同立場民眾胡亂塗鴉的連署書。（「All罷馬」罷團提供）

    投一罷免馬文君團體收到不同立場民眾胡亂塗鴉的連署書。（「All罷馬」罷團提供）

    「All罷馬」罷馬團體的志工在草屯鎮的路邊舉牌。（「All罷馬」罷團提供）

    「All罷馬」罷馬團體的志工在草屯鎮的路邊舉牌。（「All罷馬」罷團提供）

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