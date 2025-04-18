藍營為黃呂錦茹再衝北檢！疑怕違集遊法 改20時換地點集結

疑為國民黨發出轉移陣地的集遊號召令。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/18 18:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕由於台北地檢署周邊屬於禁止集會遊行管制區域，國民黨主席朱立倫等人因昨日違法行為今日遭警方函辦。因此，國民黨原訂今日下午又在北檢前再次集結，但疑緊急喊卡，改在晚上8時，在北市愛國西路與博愛路口，以「戰獨裁站出來」為口號集結，避免在台北地檢前陳情再遭警方究辦。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，因涉及連署造假遭聲押，預計傍晚開羈押庭。台北市警察局今日原已將台北地檢署周邊道路均以拒馬進行封阻，目前得知國民黨可能轉移陣地，且鄰近有總統府官邸，為避免遊行民眾情緒激動有竄流情形，現調集警力重新佈署中。

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根據集會遊行法規定，台北地檢署及其周邊範圍為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動。

結果國民黨主席朱立倫、立委謝龍介，發言人楊智伃等人，昨日仍號召支持者前往，並現場演講，拒絕聽從警方多次舉牌勸導、制止。因此今日被北市警中正一分局報請北檢檢察官指揮偵辦，將儘速約談到案說明，辦理函送事宜。

不過，昨日深夜朱立倫曾再次號召民眾，要求今日下午要再次前往北檢抗議。但今日下午呼應者寥寥無幾，只有警方拒馬嚴陣已待。

今日下午4時左右，疑似由晚間國民黨發出的「戰獨裁站出來、反抗民主黑手」號召令，改為晚上8時在愛國西路與博愛路口集結。明顯是要避開在台北地檢署可能遭蒐證法辦。

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