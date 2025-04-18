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    藍委廖偉翔、羅廷瑋喊「426凱道見」 罷團：催出連署罷免票

    「展翅廢翔」志工在南屯市場號召選民罷免藍委廖偉翔。（記者黃旭磊攝）

    「展翅廢翔」志工在南屯市場號召選民罷免藍委廖偉翔。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/18 18:43

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋面臨罷免二階連署，號召支持者「4月26號，我們凱道見」，廖偉翔引用韓國瑜罷免死亡連署數據遭罷免團體打臉，罷團「展翅廢翔」則說，「激動的民眾變多」，號召更多選民出來連署；廖偉翔、羅廷瑋未回應相關言論。

    廖偉翔說，以前韓國瑜時任高雄市長，被罷免時死亡連署1600件都沒辦，現在司法用高規格「小案大辦」，根本是雙標、司法變成打手。

    罷團「展翅廢翔」打臉說，「做立委一定要老實」，廖偉翔指摘罷免韓國瑜案錯誤引用數據，志工Arch說，依據媒體人黃暐瀚指出，韓國瑜罷免案的死亡連署是95份（佔一階總份數0.3％）。

    Arch說，廖偉翔推託罷免韓國瑜是要模糊力挺偽造、冒名的國民黨罷免案，讓韓院長難堪，找不到理由再力挺國民黨青年軍，西南屯民眾心有明鏡，將持續響應中四罷免、汰除廖偉翔。

    志工指出，罷免連署期限倒數，廖偉翔號召民眾上街頭讓「激動的民眾變多」，週六下午4點在文山里保安公園舉辦草地民主音樂會，邀請朱約信、吳志寧、阿美及史書華宣講演唱，為罷免行動增溫。

    藍委廖偉翔號召支持者「4月26號，我們凱道見」，催出更多選民出來連署，圖為惠文路連署情形。（記者黃旭磊攝）

    藍委廖偉翔號召支持者「4月26號，我們凱道見」，催出更多選民出來連署，圖為惠文路連署情形。（記者黃旭磊攝）

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