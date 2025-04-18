「桃六刪邱」連署站傳邱若華秘書站崗 邱若華：純屬路過打招呼

邱若華秘書呂理文出現在「桃六刪邱」罷免桃園第六選區立委邱若華連署站，引發站崗爭議。（議員陳治文提供）

2025/04/18 17:44

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃六刪邱」罷免桃園第6選區立委邱若華第2階段連署正如火如荼進行，今早傳出市議員陳治文在大溪區永昌宮連署攤位，前鎮民代表呂理文穿著「邱若華團隊、秘書呂理文」背心在附近走來走去，甚至讓民眾撤銷連署；邱若華則表示，呂理文路過當地由於和議員特助熟識，才上前打招呼，絕對沒有到連署站站崗的意圖。

陳治文說，工作人員向她反映，開始的時候呂理文只在旁邊走來走去，由於大家都是地方上經常碰面的人不好意思說甚麼，只是心裡頭覺得怪怪的，後來有一位老人家連署完畢，呂理文上前把老人家拉到一旁不知道說了甚麼，老人家就撤銷連署，事後她把照片PO在黨內群組，被議員許家睿PO在threads上。

請繼續往下閱讀...

邱若華也發出聲明表示，罷免是憲法賦予人民的權益，從未派人監控罷免團體，也不可能派人監控罷免團體，請有心人士不要看圖說故事。

經詢問呂理文後，呂理文表示，是因為參加地方社區辦理活動，剛好經過連署站，又與議員特助熟識才上前打招呼，絕對沒有到連署站站崗的意圖，呂理文也很委屈的說，自己一向奉公守法，非常清楚知道，紀錄誰來連署是可能違反個資法，加上近期花蓮民政處處長因涉嫌違反個資法遭收押禁見，自己決不會在風聲鶴唳的時期內觸法。

呂理文無奈的表示，若因為政治操作而造成助理們的隔閡，進而破壞彼此長年累積的友宜，這是非常不值且可惜的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法