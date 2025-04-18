為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「桃六刪邱」連署站傳邱若華秘書站崗 邱若華：純屬路過打招呼

    邱若華秘書呂理文出現在「桃六刪邱」罷免桃園第六選區立委邱若華連署站，引發站崗爭議。（議員陳治文提供）

    邱若華秘書呂理文出現在「桃六刪邱」罷免桃園第六選區立委邱若華連署站，引發站崗爭議。（議員陳治文提供）

    2025/04/18 17:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃六刪邱」罷免桃園第6選區立委邱若華第2階段連署正如火如荼進行，今早傳出市議員陳治文在大溪區永昌宮連署攤位，前鎮民代表呂理文穿著「邱若華團隊、秘書呂理文」背心在附近走來走去，甚至讓民眾撤銷連署；邱若華則表示，呂理文路過當地由於和議員特助熟識，才上前打招呼，絕對沒有到連署站站崗的意圖。

    陳治文說，工作人員向她反映，開始的時候呂理文只在旁邊走來走去，由於大家都是地方上經常碰面的人不好意思說甚麼，只是心裡頭覺得怪怪的，後來有一位老人家連署完畢，呂理文上前把老人家拉到一旁不知道說了甚麼，老人家就撤銷連署，事後她把照片PO在黨內群組，被議員許家睿PO在threads上。

    邱若華也發出聲明表示，罷免是憲法賦予人民的權益，從未派人監控罷免團體，也不可能派人監控罷免團體，請有心人士不要看圖說故事。

    經詢問呂理文後，呂理文表示，是因為參加地方社區辦理活動，剛好經過連署站，又與議員特助熟識才上前打招呼，絕對沒有到連署站站崗的意圖，呂理文也很委屈的說，自己一向奉公守法，非常清楚知道，紀錄誰來連署是可能違反個資法，加上近期花蓮民政處處長因涉嫌違反個資法遭收押禁見，自己決不會在風聲鶴唳的時期內觸法。

    呂理文無奈的表示，若因為政治操作而造成助理們的隔閡，進而破壞彼此長年累積的友宜，這是非常不值且可惜的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播