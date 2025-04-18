林淑芬狂嗆「臭俗辣不敢提倒閣」黃國昌：我等民進黨趕快提案

立委林淑芬與黃國昌互嗆。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 17:28

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〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天處理民眾黨團提出的「重啟核三」、「國內移轉投票法制化」兩公投提案，藍白立委再度聯手，挾人數優勢逕付二讀。民進黨立委林淑芬席間狂嗆民眾黨團總召黃國昌「臭俗辣、提倒閣」；黃國昌隨後在發言台說，等民進黨趕快提出倒閣案。

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民眾黨團今天拋出2個公投提案引發多位綠委批評，重啟核三的公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」另一項公投提案則為國內移轉投票，公投主文定為「為保障人民參政權，您是否同意政府應於2年內於中華民國自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」

林淑芬席間指座位前方的黃國昌不敢提倒閣，飆罵「臭俗辣」、「俗辣昌」，還想來選新北市長，「騙肖欸」，還叫麥玉珍、劉書彬去講，黃國昌爭議的事情不敢講，躲在女人後面，「沒路用的男人，沒路用的人黃國昌，一點架勢都沒有，臭俗辣黃國昌！」

黃國昌隨後在提案說明時，林淑芬到發言台前大喊「提倒閣、提倒閣」，民進黨立委王義川幫腔高喊「臭俗辣」；黃國昌回嗆，「你就繼續罵，全國民眾可以看清楚，民進黨在這邊罵髒話，發現自己所提的內容不堪一擊後，就惱羞成怒」，他點名林淑芬、吳秉叡、王義川，「我等民主進步黨，勇敢一點，趕快把你們的倒閣案提出來。」

黃國昌發言結束後，林淑芬仍指著黃國昌罵，「提倒閣、你不敢啦」，但黃國昌都未回應。立法院長韓國瑜則說，「各位偉大的政治家，處理完這個案子就可以休息，如果因為這樣過度吵雜讓議案無法進行，休息之後大家就還要再來（議場），能不能大家辛苦一下？」

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