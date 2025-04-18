倒什麼閣？蔣萬安提倒閣 蔡正元：沒腦筋的政治思考

國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，台北市長蔣萬安也到場聲援，並表示他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。（資料照）

2025/04/18 17:13

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，台北市長蔣萬安也到場聲援，並表示他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。不過，國民黨前立委蔡正元卻在臉書PO文表示，「倒什麼閣？沒腦筋的政治思考，蔣萬安主張倒閣，先想清楚再說」。

蔡正元今日在臉書PO文表示，倒閣改選國會，賴清德只換掉一個行政院長卓榮泰，國民黨和民眾黨立委要全部改選。「這是一桶雞腿只換一塊雞屁股，完全不划算，笨！」

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蔡正元指出，倒閣後立法院要空窗60天，完全沒有立法委員，沒有立委助理，沒有立委辦公室和服務處，賴清德可以愛幹什麼就幹什麼，只有在野黨想不到的，沒有賴清德做不出來的，有這麼笨的提議嗎？

蔡正元還說，民眾黨被賴清德整肅得氣弱游絲，現在全面改選民眾黨的席次立刻減半；國民黨也好不到那裡去，在野黨的席次會減到不過半，主張倒閣的蔣萬安的政治路也跟著結束。有需要賭這種把戲嗎？

最後，蔡正元表示，倒閣改選和罷免的最大的差別，在於罷免不能接受政治現金，被罷免的國民黨立委糧草不繼，替他們籌集糧草的責任，不就是朱立倫、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、蔣萬安、桃園市長張善政等人的責任嗎？「不要佔著高位光說不練，加油吧！」

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