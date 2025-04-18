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    排名曝光！藍營「衝北檢」YT斗內爆增 他拿13萬海放眾人

    台灣YouTuber收到的斗內（贊助）金額排名曝光，前5名有4人和「衝北檢」有關。（擷取自Playboard）

    台灣YouTuber收到的斗內（贊助）金額排名曝光，前5名有4人和「衝北檢」有關。（擷取自Playboard）

    2025/04/18 17:57

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦藍營幽靈連署案，多名藍營人士被約談，國民黨台北市黨部也被搜索，國民黨主席朱立倫昨號召黨公職前往北檢抗議，卻讓一些YouTuber獲得額外收入。台灣YouTuber收到的斗內（贊助）金額排名曝光，前5名有4人和「衝北檢」有關。而昨日遭藍營支持者攻擊的「四叉貓」，收到的斗內金額超過13萬元，遙遙領先其他人。

    根據「Playboard」網站統計，台灣區昨天「超級留言金額」排名，第1名為四叉貓的頻道「四叉貓愛滾動」，金額是13萬1144元；第2名是館長的「館長惡名昭彰」，金額為3萬1978元；第3名為「USAGIHIME 兔姬」，金額2萬3945元；第4名是「不演了新聞台」，金額2萬3080元；第5名則是「歷史哥HistoryBro」，金額為2萬2663元。

    除了VTuber「USAGIHIME 兔姬」之外，其他四頻道都有談論政治，且與「衝北檢」有關。其中，昨日前往現場，但遭到攻擊的四叉貓獲13萬1144元斗內，遙遙領先其他人。

    四叉貓昨日在北檢群眾集結現場的外圍開直播，不料遭藍營支持者辱罵及攻擊，昨深夜他回家在臉書PO文報平安表示，「除了被淋飲料被偷踢偷打還有被搶走一支麥克風，沒什麼大事，還能吃得下消夜，讓大家擔心了」，對於被慰問私訊洗版，他也表示會慢慢回覆。

    四叉貓遭藍營支持者辱罵，還有人在他頭頂淋水。（圖翻攝自周軒臉書）

    四叉貓遭藍營支持者辱罵，還有人在他頭頂淋水。（圖翻攝自周軒臉書）

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