槓劉世芳 衝北檢國民黨台北市議員喊：我在場我承擔

國民黨台北市議員張斯綱（左起）、李明賢、鍾沛君、柳采葳今天出面聲援昨天國民黨北檢前集會，高喊「我在場，我承擔」。（記者甘孟霖攝）

2025/04/18 17:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天（17日）響應國民黨主席朱立倫號召，違法到台北地檢署前禁制區集會抗議偵辦幽靈連署案。內政部長劉世芳今天說，所有與「集會遊行法」相關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署偵辦。昨天到場的國民黨台北市議員李明賢、柳采葳、張斯綱、鍾沛君今天高喊，「我在場，我承擔」。

劉世芳上午受訪說，昨天到今天清晨為止，已瞭解中正一分局有按照規定舉牌抗議，後續會將所有與「集會遊行法」相關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。

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台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，李明賢、柳采葳、張斯綱、鍾沛君聯合質詢昨天的集會遊行事件。

李明賢說，北檢周邊雖然是禁制區，但面對民進黨司法打壓，他身為國民、台北市民要行使公民權，表達嚴正抗議，也尊重所有警方依法行使公權力，他相信警方行政中立，至於劉世芳說相關違反集會遊行法行為要移送，他勇於面對承擔。

張斯綱說，昨日活動非常平和，民眾雖然熱情喊口號，但沒有做出脅迫暴力行為，民眾為了反對執政黨用不合比例原則手段打壓表達不滿，劉世芳今天說要移送，請把所有人通通抓起來，他願意第一線承擔，也呼籲內政部今晚抗議不要再擺出鐵柵欄，這攔不住民意。

鍾沛君詢問警察局長李西河，如果必要時刻要驅離、抬離她會不心有罣礙有困難？李西河回應，一切都依法執行，驅離要看現場必要狀況，警方依長期處理聚眾違法活動，會有一定的認定標準，昨日沒有丟雞蛋、石頭，也無衝撞地檢署等，雖是違法集會，警方11點多舉牌制止後，群眾也靜了下來，沒有必要驅離。

柳采葳批評，今天劉世芳說「全部」函送根本不合比例，也沒有相應標準，相信李西河承受上級很大壓力，市警局是否有掌握「全部」的意思？

警局保安科長林建良說，依據集遊法，沒有經過申請的集會遊行，主要針對首謀、主持人。柳采葳接著問，集遊法只規定首謀，所以劉世芳的說法是不依法？林建良微笑未答，李西河出面回應，有違法就會移送。

柳采葳說，昨天警局也沒接獲有人送太陽餅進北檢、民眾破窗偷東西，對比民進黨過去抗爭活動的行為，只見到雙標「綠能你不能」。

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