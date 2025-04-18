罷免黃金週！王義川、溫朗東、閩南狼4/20中五選區民主宣講

市議員陳俞融舉辦行動罷免連署站，民眾反映熱烈。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/18 16:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免第2階段倒數，台中第五選區罷團與綠營議員全力衝高罷免連署量，本週末是罷免黃金週，北屯區市議員曾朝榮20日將在北屯水景福隆宮舉行「人民是頭家」宣講活動，邀請邀請立委王義川、何欣純、政治評論員溫朗東、反共饒舌歌手閩南狼，以及議員周永鴻、台派教授許維智開講，盼尚未連署的民眾來連署。

曾朝榮在2階罷免收到超過6000份連署書，他表示，愈到2階罷免最後關頭，選民愈焦慮，擔憂罷免不過，服務處到車站、路口、公園、市場設攤，選民反映熱烈，現在每天約能收200份連署；服務處主任曾咨表示，評估目前還有很多人未連署，因此呼籲已連署者，再拉未連署的人來簽署，衝到罷免安全門檻的最後一哩路。

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北區市議員陳俞融服務處已收逾4000份連署書，陳俞融觀察，2階罷免愈到後期，在擺攤或宣傳詢問時發現有意願民眾大多已經連署，但有更多人想罷免卻不知如何連署或是到哪裡連署，現在透過逐家逐戶拜訪、按門鈴，找出想罷免的隱性選民做連署，並且以行動連署站，增加能見度，衝刺罷免連署量。

北屯區議員謝家宜在上週六在南興宮舉行「人民是頭家」，反映熱烈，服務處除了是連署站，也推出外送服務，協助民眾簽署或是收發聯署書，她說，接近2階連署最後關頭，罷免連署不斷加溫。

市議員陳俞融挨家挨戶拜訪，協助簽署罷免連署。（陳俞融提供）

市議員曾朝榮收到超過6000份罷免連署書。（記者蔡淑媛攝）

市議員曾朝榮服務處主任陳咨耀協助民眾簽署罷免連署。（曾朝榮服務處提供）

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