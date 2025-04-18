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    首頁　>　政治

    國民黨連爆幽靈連署 中二罷團：3Q哥才是受害者

    「解顏行動」提供2021年出現「已填好個資」罷免連署單。（罷團提供）

    「解顏行動」提供2021年出現「已填好個資」罷免連署單。（罷團提供）

    2025/04/18 16:32

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨幽靈連署各地檢調陸續介入偵辦，不過台中第二選區罷團「解顏行動」表示，前立委陳柏惟2021年遭藍營為首的地方選民罷免，「解顏行動」發言人林宣宏說，當時多個鄰里出現鄰居「已填好個資」的連署單，選民姓名地址電話都填好了，送到你家要填連署，3Q哥才是缺乏民意連署的受害者。

    立委顏寬恒並未針對罷免議題發言，僅在臉書發言表示，當司法變成政府打擊異己的工具，民主就只剩下選舉的外殼，裡面裝的是專制的靈魂，民進黨內的共諜20萬交保，罷免民進黨的團體50萬交保，如果看不下去就一起站上街頭。

    「中二解顏行動」今天表示，北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫及多名國民黨立委等人前往北檢外抗議，「中二解顏行動」呼籲國民黨不要將司法抹綠，合理化自己行為，不論是未經申請的集會，或是大肆抄名冊，非法就是非法。

    罷團志工提供2021年3月「台中市第2選區立法委員罷免案連署人名冊」，文件內有至少5名人士身分證及詳細地址資料，為當年民眾質疑「海線媽媽們，有人家中收到這個嗎？」為什麼把這個挨家挨戶送上，要求寫好拿給鄰長呢？

    林宣宏說，4年前泛藍鄰里確實傳這份連署書，鄰里長把選民姓名地址電話都填好了，送到你家要填連署，當時里長知道「這裡偏綠」，因此沒有送到家裡來，對比今天藍營喊冤自稱受害，3Q哥（陳柏惟）才是缺乏民意連署的受害者。

    「解顏行動」發言人小彥說，顏寬恒過去在罷免陳柏惟的「刪Q行動」中，傾盡全力動員地方勢力、間接強迫人民簽下「已填好個資」連署，卻能安然無事，呼籲國民黨青年軍請教顏寬恒前輩，經驗傳承面對接下來的官司。

    「解顏行動」強調，前立委陳柏惟（中）才是缺乏民意連署的受害者。（資料照，記者黃旭磊攝）

    「解顏行動」強調，前立委陳柏惟（中）才是缺乏民意連署的受害者。（資料照，記者黃旭磊攝）

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