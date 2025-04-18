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    罷免林沛祥 民進黨基市黨部主委：設機動連署站遍地開花

    民進黨基隆市黨部即日起將展開罷免連署「遍地開花」行動。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市黨部即日起將展開罷免連署「遍地開花」行動。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/18 16:13

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市罷免國民黨立委林沛祥的第二階段連署上週已超過一萬份，民進黨基隆市黨部主委林明智表示，將進一步在市場或是店家騎樓設置機動連署站，加強連署力道讓基隆市遍地開花。林明智強調，有信心在期限內超過連署門檻的120％連署數量。

    林明智、市議會黨團總召張之豪等人指出，繼「基隆民主連署站」之後，黨部與黨公職將加強行動連署，各黨公職自主規劃到各市場、宮廟、景點，以行動宣講搭配臨時連署站或是徒步掃街，提供市民更方便連署管道。

    其次將輔導成立「民眾連署站」，號召有意願協助收取連署書的公民，不論是店家、住家在騎樓設立站點，黨部都將提供旗幟與空白連署書，擴大公民參與。相關站點將在黨部臉書和相關社群陸續公告。

    張之豪今天繼上週五交了1000份連署書，今天也拿了1000份連署書給市黨部，他說，他個人生涯的2000安，希望可以成為1支全壘打，都是到市場宣講或連署站，有的是父母拿回去給孩子簽署，有的是從花蓮、板橋寄來的，是全國一起努力。

    對於今天檢方訪查罷藍連署人會不會產生寒蟬效應，影響以後的連署？張之豪表示，現在連署要遍地開花，就是因為連署單是1張1張民眾親自簽署的，這就是為什麼要擴大範圍和規模，希望一定要合法的1張1張簽出來的。現在檢調會開始調查，就是因為有人在造假，甚至有大量的死亡連署，今天基隆的情形不只是如此，還有基隆市選委會認定林沛祥的罷免案有116件的偽造情事，但選委會只寄出了26張的查詢單，卻有90個人是沒有查詢到，他就直接認定這是這個偽造，所以這就是為什麼今天檢察官指揮去詢問，就是要確定到底是不是有直接真正的簽署，還是基隆市政府自己認定有問題 除了連署合乎規定，在審核的單位選委會也必須要合法，如果他沒有合法的話，他一樣會受到法律的制裁，他呼籲大家都如實的配合司法的調查，最後可以水落石出，知道到底誰在說謊，誰在阻礙罷免的選舉，讓正常的民主的程序沒有辦法延續下去。

    基隆市議會民進黨總召張之豪已經受理2千份罷免林沛祥連署書。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會民進黨總召張之豪已經受理2千份罷免林沛祥連署書。（記者盧賢秀攝）

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