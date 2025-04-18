蔣萬安提倒閣 財經網美胡采蘋：政治判斷力幾乎是高中生等級

財經網美胡采蘋在臉書表示，國民黨的整個政治判斷都是錯的，越走越錯，國民黨應該做的根本不是上凱道，而是去要求國是會議、和談，恢復政府預算，幫助國家穩定下來。（圖擷取自Emmy追劇時間臉書粉專）

2025/04/18 16:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安昨晚赴北檢外抗議司法不公，並提出立院應推動倒閣，若總統賴清德因此解散國會，就能用立院改選，對賴清德進行一次不信任投票。對此，財經網美胡采蘋在臉書表示，國民黨的整個政治判斷都是錯的，越走越錯，國民黨應該做的根本不是上凱道，而是去要求國是會議、和談，恢復政府預算，幫助國家穩定下來。

胡采蘋於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提及，國民黨的整個政治判斷都是錯的，越走越錯，一開始大罷免就應該要反制，匆匆忙忙出來要做對抗性罷免，準備不足導致出現死亡連署，現在被查了又說要上凱道、要倒閣。「上凱道你都沒有準備，你上去了才發現沒有人，誰會為了造假的連署走上街頭？」

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胡采蘋指出，倒閣需要民眾黨同意，問題是換一個院長對賴清德來說不算大傷，發動倒閣的一方卻要承擔政治動盪的後果，賴清德等於拿到國會重選的正當性，一旦衝突升高到國會改選，民眾黨現在民調暴跌，8席都保不住，為什麼要參加倒閣？「然後還加碼暴露出政治金童蔣萬安的政治判斷能力，幾乎是高中生等級」，讓綠營搞清楚現在最怕的是王鴻薇，不上街頭都看不出來誰最不穩，整個行動荒腔走板。

胡采蘋痛斥，這些人根本沒有搞清楚，為什麼在美國總統川普轟炸全世界的情況下，大罷免竟然還能氣勢如虹，這就是因為你們自己胡亂凍刪預算、破壞憲法法庭、惡搞財政劃分，民眾是真的為國家擔心，國際局勢越不穩民眾才越擔心。

胡采蘋說，國民黨現在應該做的根本不是上凱道，是去要求國是會議、和談，恢復政府預算，幫助國家穩定下來，這才是大家真正需要的。師出無名必敗，國民黨號召去凱道只會逼出更多人連署罷免，增加對決性，這真的哪來的天才政治家。

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