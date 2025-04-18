重啟核三、移轉投票2公投逕付二讀 綠委：純屬政治操作

立委謝龍介及郭國文2人今（18）日在立法院會中，因「重啟核三」公投案隔著眾人相互叫囂。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 16:05

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天處理民眾黨團提出的「重啟核三」、「國內移轉投票法制化」兩公投提案，藍白立委再度聯手，挾人數優勢將兩公投提案逕付二讀。對此，民進黨立委鍾佳濱直言，民眾黨害怕民意的挑戰和制裁，而不提出修法；沈伯洋也說，身為立委把修法工作交給公投，根本是不尊重自己的工作，並指透過立院提出公投案純屬政治操作。

民眾黨團今天上午拋出2個公投提案，重啟核三的公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」另一項公投提案則為國內移轉投票，公投主文定為「為保障人民參政權，您是否同意政府應於2年內於中華民國自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」

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民眾黨團副總召張啓楷在台上發言時，民進黨立委莊瑞雄在席間高喊「無恥」、「關屏東屁事啊」。他在大體討論時解釋，好不容易將在國家公園貢獻40年的兩部機組除役，民眾黨團卻提案要重新啟動，這對嗎？他直言，這叫做反智公投，要討好企業界可以，但要放在屏東重啟核三，「我誓死反對，政客！」

民進黨立委徐富奎說，核安會不知道要花多少時間與金錢做評估重啟，更何況連這些設備能否使用都不確定，就用這個公投機制，發生危險首當其衝的是屏東人，不是嘉義人。

綠委鍾佳濱也說，如果真的支持核電，請民眾黨趕快爭取國民黨支持修改法律，讓停止運轉、除役的核電發電機組回復運轉，並指民眾黨害怕面對民意的挑戰和制裁，而不提出修法。

對於民眾黨團也提出國內移轉投票法制化公投，民進黨立委沈伯洋直言，這個公投很明顯就是政治操作，過去的公投都是人民辛苦連署後，交付中選會做最後裁決；而台灣民主化約30年後，藍白這2個禮拜突然發現偽造文書是犯法，因此僅剩立院發動公投的手段。

沈伯洋表示，立院發動的公投只能針對重大政策，但這幾案並不是，若要推動不在籍投票的移轉投票，這是修法就可以做的事，身為立委把修法工作交給公投，這根本是不尊重自己的工作。

他說明，移轉投票會有預算及執行上的困難，且中選會去年曾提出草案試行公投不在籍投票，因為公投本身沒有選區劃分，但議員、村里長、立委，全部都有選區劃分，更不用說秘密投票的問題，若有選區只有一人移轉投票，在台灣公開唱票的機制就會讓每個人知道投票內容。

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