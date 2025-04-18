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    紅毛港遷村讓高雄前鎮小港議員少1席？ 民政局長：由選委會認定

    議員陳麗娜（左）質疑紅毛港遷村將導致前鎮小港議員少1席，民政局長閻青智（右）強調由選委會認定。（記者葛祐豪翻攝）

    議員陳麗娜（左）質疑紅毛港遷村將導致前鎮小港議員少1席，民政局長閻青智（右）強調由選委會認定。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/04/18 15:54

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄小港、前鎮區目前人口33萬4289人，略多於三民區33萬1697人，但扣除平地原住民後，傳聞議員將少1席，市議員陳麗娜今天（18日）在議會質詢時，質疑是否和大林蒲2萬多人遷到鳳山有關？對此，民政局長閻青智表示，大林浦未正式啟動遷村程序，席次變動於投票前6個月，由選委會認定。

    陳麗娜指出，紅毛港聚落分為5個里，遷村安置地分布在前鎮區明正里與鳳山區南成里，鄉親20幾年來希望將安置地獨立劃設紅毛港里。

    針對最近傳出前鎮、小港下屆議員可能少1席變7席，三民區可能多1席變8席，陳麗娜質疑，前鎮小港加起來33萬4289人，還比三民區的33萬1697人多一點，是否與大林蒲遷村將有2萬多人遷到鳳山的人口消長有關？

    高雄市民政局長閻青智表示，到明年底的縣市長、市議員及里長選舉，大林浦應該尚未正式啟動遷村程序，如果扣除原住民部分，前鎮、小港區選民結構向來比三民區少，是大家公認事實，但現在還不是人口認定時機點，應是投票前6個月確認。

    閻青智透露，這兩選區的人口很接近，沒辦法預測哪個選區得到最後的席次；針對遷村的6里，他強調下屆大林蒲遷村沿海6里里長會繼續選，遷村之後到2030年換屆的時候，再看地方共識處理。

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