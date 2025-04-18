蔣萬安提倒閣 游盈隆曝關鍵：絕對是一場世紀性豪賭

國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，台北市長蔣萬安（左一）也到場聲援，並表示他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。（資料照）

2025/04/18 15:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，台北市長蔣萬安也到場聲援，並表示他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書發文表示，整體民意走向為何是關鍵中的關鍵，到時候才知道。而這絕對是一場世紀性豪賭。

游盈隆今日在臉書PO文表示，蔣萬安昨晚的「倒閣論」，一夕之間全台皆知，成為黨的燙手山芋，該接或不該接？如果國民黨全黨上下都抱著破斧沉舟的精神，願賭上國會第一大黨的地位，訴諸全國民意，藉倒閣促成解散國會再全面改選。不論成敗，都是歷史性壯舉。

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游盈隆說，台灣從未有過解散國會重選的經驗，相關法制配套闕如，如果真的要解散國會重選，要如何依法行政是一大問題。依老牌內閣制國家如英國、德國、日本等，國會一旦解散，國會議員的身份立刻失去。法國也是一樣。台灣113席立委諸公應有此覺悟才是。

游盈隆指出，國會解散後，何時改選？老牌民主國家，通常不會拖太久，20到40天比較常見。台灣應該也會是這樣。立法院若提前全面改選，結果對執政黨或在野黨比較有利？恐怕誰也沒把握，這絕對是一場世紀性的豪賭。至於整體民意走向為何？這是關鍵中的關鍵，到時候才知道。

游盈隆最後表示，台灣憲政體制最受詬病的一向是缺乏迅速有效的憲政僵局化解機制。如果最大在野黨國民黨願意充當浴火鳳凰，推動倒閣，解散國會，重新改選，就算民衆黨不參與，民進黨也會樂意成全。問題是，解散國會重新改選後，如果維持現狀，憲政僵局有解嗎？不知道。如果民進黨過半，重返完全執政，是可以在根本上化解憲政僵局，問題是，藍白願這麼做嗎？無論如何，這都是台灣民主眼前最重要的習題。

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