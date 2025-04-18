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    藍營台南12議員服務處轉為罷綠連署站 目標3萬份連署書

    林燕祝表示，由於國民黨南市黨部人力不足，黨團議員將全力協助連署，每個議員的服務處全做為連署站，目標完成3萬份連署。 （圖由國民黨南市黨團提供）

    林燕祝表示，由於國民黨南市黨部人力不足，黨團議員將全力協助連署，每個議員的服務處全做為連署站，目標完成3萬份連署。 （圖由國民黨南市黨團提供）

    2025/04/18 16:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕藍營台南市罷綠的二階段連署才剛起步，南市議會國民黨團書記長林燕祝今天表示，由於國民黨南市黨部人力不足，黨團議員將全力協助連署，每個議員的服務處全做為連署站，目標在5月下旬前，罷免立委林俊憲、王定宇的連署書達到3萬份。

    台南市議會國民黨團書記長林燕祝召集黨團成員開會，針對罷免民進黨立委的連署工作進行討論及工作分配，包括市議員方一峰、李中岑、盧崑福、蔡育輝、曾培雅及王家貞、林美燕、蔡宗豪助理等多人參加，立委兼南市黨部主委謝龍介也出席。

    林燕祝表示，由於國民黨南市黨部目前只剩2人，人手嚴重不足，因此黨團議員必須全力協助連署，除了黨團12名議員的服務處轉為連署站外，包立委謝龍介以及將投人市議員選舉的李佳蓉、翁語含的服務處也加入，受理罷免全國15名民進黨立委的連署站；另外林俊憲、王定宇選區內的5名國民黨議員則全力協助衝刺連署，力拚通過二階連署。

    林燕祝說，除了要求所有議員必須指派助理進行沿街連署外，林、王2名立委選區內的5名議員，今天也將提出連署設攤的時間地點等計畫，其他選區的議員則必須支援宣講、連署，同時各議員提出連署目標數，有的1千份、有的3千份，力拚在5月20日前達標完成二階連署。

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