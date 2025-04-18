羅廷瑋參加北檢抗議 「敲羅行動」批羅令人民失望

中六敲羅行動表示，羅廷瑋衝北檢行為令人失望。（罷團提供）

2025/04/18 15:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋17日晚間響應國民黨主席朱立倫號召，前往北檢前抗議，對此「中六敲羅」的行動團隊18日發布聲明，羅廷瑋的選擇終究讓人民失望「支持偽造虛假連署書，身為立法者知法犯法？」，並服從黨意及傅皇指令「藐視司法」，這樣的立委不罷免！人民是不能接受的。

羅廷瑋目前未接電話未回應。

敲羅行動指出，羅廷瑋昨晚衝北檢喊話群眾：「426站出來! 426站出來!」，發表內容空泛，說只是參與國民黨造勢大會也不為過。羅廷瑋自己身為立委，卻衝北檢挺偽造文書，盲從國民黨到場聲援，急於衝撞司法轉移焦點。

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敲羅行動表示，依據刑法第210條明定：「偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」。違背此基礎的法律常識，再次證明羅廷瑋是不適任立委。

幽靈連署經戶政事務所電腦核對出來，難道身為立法者的羅廷瑋支持偽造文書？這種破壞法治的作法，讓中六選民更看清其本質！敲羅行動最後呼籲，羅廷瑋不應該響應國民黨的荒謬行為，支持偽造虛假連署書，挑戰公權力。第二階段罷免連署已進入收尾階段，不論後續立法院是否發動倒閣，這都不會影響罷團推動罷免的決心。

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