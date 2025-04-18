台中「不純下架」：高雄罷韓死亡連署未起訴

「不純下架」發言人MAX（中） 說，2020 年高雄市長韓國瑜罷免案，「死亡連署」最終獲不起訴處分。（記者黃旭磊攝）

2025/04/18 16:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台北地檢署偵辦不實連署案，17日發動搜索國民黨台北市黨部後，雄檢也在今天搜索「高雄雙罷劫」總部，對此，台中市罷免綠委何欣純的罷團「不純下架」表示，2020 年的高雄市長韓國瑜罷免案，當時出現近百份「死亡連署」，最後不起訴處分，對比今日大動作搜索，很難信服辦案公正。

「不純下架」發言人MAX 說，2020 年高雄市長韓國瑜罷免案，當年罷韓四君子也有被查獲近近百份「死亡連署」（95 份），雄檢事後以「罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格」為由，最終不起訴，對比現今南北檢大動作搜索國民黨部及罷免總部，很難信服檢調會公正、公平及公開。

請繼續往下閱讀...

「不純下架」於罷免何欣純提議階段，送出3706份提議書，其中有854份遭剔除，只有2852份合格，不合格率約23％，最多的是居住期間不符就有408人，其他還有戶籍地址不明、身分證字號不明、公務員、現役軍人，並有66人提議前死亡，也就是外界所稱「死亡連署」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法