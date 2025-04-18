張善政北檢聲援遭批知法犯法 國民黨團：李應元代理縣長也包圍雲檢

國民黨團聲援桃園市長張善政北檢抗爭行動，並強調不要「綠能你不能」。（記者謝武雄攝）

2025/04/18 15:11

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因「死亡連署」遭檢調偵辦，桃園市長張善政昨晚前往北檢聲援，遭議會民進黨團記者會抨擊張善政知法犯法，國民黨團隨後也召開記者會反擊，並說當年雲林縣縣長蘇治芬被羈押，代理縣長李應元率眾包圍雲林地檢署，立院黨團總召柯建銘當時還嗆檢察官政治追殺，難道是「綠能你不能」。

總召林政賢表示，賴清德上任一年沒有政績，心裡只有大罷免，美國課徵32％高關稅，民進黨政府還在聽音樂、吃潤餅，還要繼續大罷免，當獨裁者成為事實，反抗就是義務，針對民進黨批評張善政違法參加集會，但這是大家質疑司法辦藍不辦綠，對抗獨裁是民心所在。

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議員舒翠玲說，對於不公不義，人民有抗議的權利，張善政是執行人民權利，民進黨是街頭抗爭起家，曾幾何時變成迫害者；如今共諜案才20萬元交保，卻對偽造文書給予鋪天蓋地司法動作，違反法的比例原則，民進黨所有作為都是朝向專制獨裁。

議員梁為超說，台灣關稅問題還沒有解決，民進黨卻急著內鬥，四二六凱道見。

議員詹江村說，綠營偽造文書事證明確，已提出告訴，過了一週仍無下文，反觀北檢是一經檢舉即刻搜索聲押，明顯的辦藍不辦綠，另罷團捏造中國醫師到台灣執法，成為人體器官庫，檢方至今沒有動作。

詹江村說，前立委鄭寶清與國民黨主席朱立倫選舉時發生「非常光碟」，由於光碟全部扣押，造成黨主席蔡英文率眾前往桃園地檢署靜坐，讓人質疑「綠能你不能」、檢調就是辦藍不辦綠，樂見張善政願意站出來，他說，如果地方首長都不敢站出來，其他老百姓更為緘默，屆時台灣將成為民進黨一言堂。

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