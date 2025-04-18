雄檢搜索「雙罷劫」總部 黃文益質疑紅統滲透要柯志恩說清楚

民進黨高市黨部主委黃文益指控，「高雄雙罷劫」背後疑有紅色統戰與中國勢力介入。（記者葛祐豪翻攝）

2025/04/18 15:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對今（18）日雄檢正式搜索「高雄雙罷劫」總部，民進黨高市黨部主委黃文益表示，真正令人憂心的是背後疑有紅色統戰與中國勢力介入，要求國民黨市黨部主委柯志恩表態；對此，國民黨反斥民進黨抹紅，強調高雄雙罷連署黨部及各議員僅代收連署書，完全沒有介入其中。

黃文益指出，罷免許智傑領銜人朱磊一邊高喊「綠色恐怖」，一邊又自曝說出「黨安排黨員抄黨員名單有錯嗎？」這種荒謬言論，根本是自打嘴巴、自證違法。他批評，這樣的手段早已偏離正常公民運動的軌道，明目張膽收集民眾個資、操弄輿論，違法亂紀，早就該查辦。

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黃文益說，這不是什麼「綠色恐怖」，而是對違法行為的依法追查；真正令人憂心的是背後疑似存在的紅色統戰與中國勢力介入，要求國民黨高市黨部主委柯志恩應針對「高雄雙罷劫」違法事蹟正式表態，是否支持這樣的違法行為。

他指出，柯志恩不僅未譴責違法抄名單行為，昨天甚至帶頭衝撞北檢，「如今面對雄檢搜索，是否又準備帶頭衝雄檢？」、「柯志恩知不知道這些人有違法行為？國民黨高雄市黨部有沒有協助他們收集個資？」

黃文益更指出，此次罷免行動背後疑似與紅統勢力有直接聯繫，不僅「司法改革黨」王和平統一等人，曾公開在六合路聲援雙罷劫團隊，甚至有組織化動員痕跡，讓人擔憂紅統勢力滲透民主制度。

對此，國民黨高雄市黨部反嗆民進黨造謠指控，「又是膝反射反應，除了抹紅還是只有抹紅」，市黨部再次強調高雄雙罷連署，黨部及各議員僅代收連署書，完全沒有介入其中。

國民黨市黨部強調，罷團成員個人表述屬言論自由範疇，民進黨不用硬要把別人說的話塞給國民黨，硬要扣帽子抹紅做連結，同時呼籲檢調公正辦案、不要雙重標準。

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