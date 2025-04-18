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    劉世芳稱違法者全移送地檢署 謝龍介：不用麻煩，我自首

    昨日也參與抗議的立委謝龍介表示：「不用那麼麻煩啦，我自首。」（資料照）

    昨日也參與抗議的立委謝龍介表示：「不用那麼麻煩啦，我自首。」（資料照）

    2025/04/18 15:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦藍營幽靈連署案，多名藍營人士被約談，國民黨台北市黨部也遭搜索，引發國民黨不滿。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職前往北檢前抗議。內政部長劉世芳今（18）日表示，會把所有的這些跟集會遊行法有關，全部移送由地檢署來偵辦。昨日也參與抗議的立委謝龍介表示：「不用那麼麻煩啦，我自首。」

    為偵辦罷免涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告昨日遭約談，國民黨黨部也被搜索，引發朱立倫不滿。朱立倫昨日號召黨公職與支持者前往北檢抗議，台北市長蔣萬安、謝龍介等多名立委都到場支持。不過法院是集會禁制區，該活動未獲申請核准，遭警方多次舉牌。

    對此，劉世芳表示，會把所有的這些跟集會遊行法有關，全部移送由地檢署來偵辦。台北市警方也已證實，朱立倫、謝龍介、藍營發言人楊智伃3人因違法主持集會，已報請檢察官偵辦，將通知相關人到案。

    謝龍介今日在臉書PO文表示，「劉世芳說要把我移送，台北市警局證實。不用那麼麻煩啦，我自首。衝撞獨裁政府，我認！反抗司法不公，我認！帶領人民起義，我認！保護受迫同志，我認！」他還說，趕快傳，趕緊辦，賴清德繼續這樣鬥爭，大家以後街頭會常常見。「你該怎麼辦，就怎麼辦，我也會繼續反抗暴政，該怎麼做，就怎麼做。」

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