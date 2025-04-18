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    為什麼要罷免高虹安？林志潔：4大理由引爆市民怒火

    新竹市長高虹安已停職為什麼還要罷免？陽明交大法律學者林志潔拍影片說明4大理由。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安已停職為什麼還要罷免？陽明交大法律學者林志潔拍影片說明4大理由。（記者洪美秀攝）

    2025/04/18 15:15

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、毀憲亂政藍委鄭正鈐）二階罷免連署正進入最後衝刺階段，很多人認為高虹安已停職，為何還要罷免？新竹雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔說明4大理由，除了高虹安除官司纏身拖垮市政，更有男友干政局處長逃難、代理市長邱臣遠放飛自我以及建設流標市政停擺，這些都引爆市民怒火。

    林志潔近期拍攝YT影片說明大罷免的理由與動機，其中她提到為何要罷免高虹安，林志潔說有人問：「高虹安已經被停職了，還要罷免嗎？」她認為，正因為高虹安只是停職，官司也還沒結束，才更應該站出來。她也整理4個理由，說明為什麼新竹市民的怒火，不只是針對個人，而是針對一種讓城市空轉、讓公帑漂流、讓市民失望的治理風格。

    她以4大理由來說明，包括高虹安官司纏身拖垮市政，且男友干政導致局處長逃難，代理市長邱臣遠頻出國放飛自我，以及建設流標、市政停擺。林志潔說，這不只是新竹的事。如果大家對政治人物的最低標準，是「有在上班就好」，那下一個被拖累的城市，也可能是你我的家鄉。

    林志潔以平穩的敘事及法律常識述說為何要罷免高虹安，強調不是在做情緒性的對立，而是用理性與事實，一步一步守住對民主的基本要求。

    高虹安支持者為反制罷免，在新竹市各大路口豎立看板。（記者洪美秀攝）

    高虹安支持者為反制罷免，在新竹市各大路口豎立看板。（記者洪美秀攝）

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