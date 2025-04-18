批蔣萬安帶頭違法集會 綠議員要求辭職、向監院檢舉行政不中立

蔣萬安昨赴北檢前集會。（資料照）

2025/04/18 14:29

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安昨響應國民黨主席朱立倫號召，到北檢前集會抗議偵辦罷免幽靈連署案。對此，民進黨議員簡舒培批評，蔣萬安想當個忠貞的國民黨員，聲援被約談聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，既然不想當台北市長，甚至放任支持者攻擊台北市民，根本失格不適任，請即刻辭職。此外，民進黨北市議員陳賢蔚今（18）日下午3點也將赴監察院檢舉蔣萬安違反行政中立。

簡舒培於臉書發文表示，國民黨全黨挺偽造文書犯罪，國民黨主席朱立倫身為最大在野黨主席，竟號召群眾違法在「集會禁制區」的北檢前集會抗議，理應依法維護秩序的市長蔣萬安，不僅沒有勸告朱立倫，而是直接現身抗議現場。

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她指出，蔣萬安這次硬起來不惜違法，原因就在於被北檢約談的黃呂錦茹；去年3月剴剴案爆發時，民進黨要求蔣萬安赴議會進行專案報告，黃呂錦茹親自到議會壓陣，國民黨籍議員即使人在議會，也不踏進議事廳，最後會議也在國民黨團技術性杯葛下流會，在黃呂錦茹親自保駕護航之下，蔣萬安成功免去向議會及社會大眾報告剴剴案始末的責任，更躲過後續外界對市府處置不當勢必會提出的質疑。

她說，為了回報黃呂，蔣萬安帶頭公然違法，在談話中還繼續用「三個孩子的父親」來包裝自己，當一歲半剴剴遭到非人對待離開世界時，身為三寶爸的蔣萬安，在黃呂錦茹的保駕護航下，逃避了對台北市民、對天下父母、對中華民國國民報告的責任，現在卻為了黃呂錦茹，用「個人行為」包裝市長公然違法的事實，遵循黨意，配合國民黨用政治力干擾司法偵查的惡行。

簡舒培批評，比起台北市長，蔣萬安更想當個忠貞的國民黨員，既然這麼不想當台北市長，甚至放任支持者攻擊台北市民，根本是失格、不適任市長，就請蔣萬安即刻辭職，台北市民不需要無能失職的市長。

陳賢蔚也批評，蔣萬安身為首都最高行政首長，竟然知法犯法，公開參與違法集會，嚴重違反法治精神、破壞行政中立原則、喪失市長應有政治誠信，他今日下午3點將至監察院檢舉，要求監察院依法展開調查並彈劾蔣萬安。

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