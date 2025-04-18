尹立舉罷韓二階死亡連署僅0.0095％ 批國民黨5至7％對死者不敬

尹立批說，如果一個政黨可以連死人連署都做得出來，他們還有什麼是做不出來的？（資料照）

2025/04/18 14:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨罷綠委「死亡連署」延燒，「罷韓四君子」之一、前高雄市文化局長尹立，舉罷韓二階為例，死亡連署占比僅0.0095%，對比此次國民黨單個連署高達5%至7%，不僅是踐踏民主程序，更是對死者的極端不敬，「如果一個政黨可以連死人連署都做得出來，他們還有什麼是做不出來的？」

尹立指出，中選會日前公布資料指出，已向最高檢察署告發多達41件罷免案，涉及偽造文書、冒用已故者個資等情節。其中，國民黨推動罷免連署竟出現1784位早已過世的民眾「被連署」，情節嚴重，台北地檢署搜索國民黨台北市黨部，約談包括主委在內的黨務高層，說明本案早已非個案疏失，極有可能涉及有計畫、有組織的犯罪行為。

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尹立回顧2020年罷韓的二階連署，送件總數407547份，合格數377662份，合格率92.82%，死亡連署僅39人，占比僅0.0095%；對比之下，國民黨單個連署僅2千多份，卻爆出超過153人死亡連署，比例高達5%至7%以上，不合格連署更高達3成到4成，明顯異常，這樣的數據，無論如何都無法以「疏忽」或「行政失誤」搪塞。

他說，罷韓當年民間動員義工團隊、逐戶走訪確認資料，所有連署文件全數公開接受查核。即便在如此嚴謹過程下，也僅有極低比例的不合格項目，且大多為重複、住址不符等非惡意疏漏。

尹立說，反觀國民黨，卻將本應莊嚴的公民權利當作政治鬧劇來操作，甚至不惜假借死者之名，進行大量造假。「這種行徑，不僅是對民主程序的踐踏，更是一種對死者的極端不敬!」當年罷韓被百般檢視，如今國民黨卻試圖用「拉高藍綠對抗」包庇自己，這豈非雙重標準？

尹立強調，當一個政黨可以在光天化日下，用死人來衝連署數據，用偽造文書來左右罷免程序，這不只是違法行為，更是對民主制度的公開挑釁；「如果一個政黨可以連死人連署都做得出來，他們還有什麼是做不出來的？」

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