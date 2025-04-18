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    首頁　>　政治

    基檢啟動查幽靈罷免連署 林沛祥：調查應一視同仁

    國民黨立委林沛祥提四點聲明表示，司法應公正中立，不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。（資料照）

    國民黨立委林沛祥提四點聲明表示，司法應公正中立，不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。（資料照）

    2025/04/18 13:23

    〔記者劉宛琳／台北報導〕基隆地檢署啟動偵辦罷免連署案，國民黨立委林沛祥提出四點聲明，他表示，司法應公正中立，不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。他相信多數罷免行動的領銜人初衷都是基於自身對於國家的理想抱負與實際公民參與，而非蓄意造假。

    林沛祥表示，第一，司法應公正中立，對於藍綠兩邊的標準必須一致。司法機關的公信力，來自於辦案的中立與公平。不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。

    第二、罷免是公民權利，不應被政黨當成鬥爭工具。他相信多數罷免行動的領銜人初衷都是基於自身對於國家的理想抱負與實際公民參與，而非蓄意造假。

    林沛祥說，民進黨一方面在立法院反對加嚴版選罷法的修法，另一方面又利用媒體操作、煽動情緒，打擊異己，這種兩面手法令人遺憾。

    林沛祥表示，第三，匪諜20萬交保，偽造文書聲押、50萬重金交保，這符合比例原則嗎？日前有涉嫌洩漏機密、與敵對勢力勾連的匪諜，僅以20萬交保；如今對於偽造文書的案情卻聲押、開出50萬高額交保金，難道這樣的標準真的符合比例原則嗎？

    第四，面對全球經濟風暴，政府該做的事不是煽動罷免、下鄉宣講。當現今美國的關稅問題嚴峻，台灣即將面臨出口重創與供應鏈挑戰，這才是真正的危機，但民進黨政府不是拿出對策、穩定民心，反而熱衷於操作政治議題、推動「大罷免」，這樣的不當行政資源使用，真的合適嗎？

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