批蔣萬安違法挺偽造文書 民進黨：下台還給市民更好的市長

民進黨台北市議員顏若芳（左）、趙怡翔（中）、發言人吳崢（右）18日召開「台北市長帶頭違法 蔣萬安踐踏司法」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/04/18 14:23

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日晚間號召黨公職，於集會遊行禁制區內，包圍台北地檢署，台北市長蔣萬安也現身力挺。對此，民進黨今（18日）批評，蔣萬安帶頭違法、踐踏司法，將政黨利益凌駕於台北市法治之上，若想以個人身分參加活動，那就下台還給市民更好的市長。

民進黨今天由台北市議員顏若芳、趙怡翔、發言人吳崢召開「台北市長帶頭違法 蔣萬安踐踏司法」記者會。

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趙怡翔表示，國民黨總算承認，昨天是台灣民主史上黑暗的一天。全國最大的在野黨，刻意選在禁止集會遊行區，公然挑釁國家的法律。應當維護首都秩序的市長蔣萬安，卻知法犯法，向自己該監督的警察示威。

趙怡翔痛批，國民黨全黨衝撞司法，不過是為了掩護一群會抄名冊、偽造文書的偽公民。國民黨青年軍不願如公民團體一般，為理念付出努力，而是選擇抄襲，然後要求全民跟他們一同付出代價。

顏若芳表示，蔣萬安是台北市治安的首長，是要帶領台北市政府維持市民安全、人身安全的首長，但蔣萬安現在不僅帶頭違法，闖入北檢前，進入法律規定不得集會遊行的禁制區，集會遊行禁制區是國民黨當時訂定的法規，國民黨違反自己訂定的法律。

吳崢痛斥，蔣萬安帶頭為難警察，違法進入禁制區，從傍晚6點開始，整整超過6小時的違法集會，台北市警察舉牌7次而未強制驅離。因此要嚴肅地請教蔣萬安，未來台北市出現違法集會遊行，警察執法的標準在哪裡？為什麼國民黨可以違法集會超過6小時、被舉牌警告7次不用被驅離，還有台北市長撐腰？

民進黨台北市議員顏若芳（左）、趙怡翔（右）、發言人吳崢（中）18日召開「台北市長帶頭違法 蔣萬安踐踏司法」記者會。（記者廖振輝攝）

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