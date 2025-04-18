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    2018提公投1萬多人連署前死亡 綠營：盧秀燕是死亡連署始祖

    王立任指出，死亡連署始祖根本是盧秀燕，2018年時任立委 時提出「反火力發電」公投案，提交連署書竟有1萬1849筆連署人在連署前死亡。（記者蔡淑媛攝）

    王立任指出，死亡連署始祖根本是盧秀燕，2018年時任立委 時提出「反火力發電」公投案，提交連署書竟有1萬1849筆連署人在連署前死亡。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/18 14:40

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，國民黨昨號召群眾包圍北檢，台中市議會民進黨團今天直指死亡連署始祖根本是盧秀燕，2018年盧時任立委時提出「反火力發電」公投案，提交連署書竟有1萬1849筆連署人在連署前死亡，依翁曉玲主導「選罷法」修法違者最重可判5年徒刑、罰款百萬元，並可追溯20年，可推算盧就是偽造文書的嫌疑犯。

    黨團總召王立任指出，國民黨主導第一階段綠委罷免案出現死亡連署，總計超過1700人、不合格率40%；公民團體進行藍委罷免案僅10人，不合格率僅4%，兩者差距甚大，讓人懷疑國民黨是拿名冊出來抄，立委賴仕葆卻扯說偽造文書很嚴重嗎？還有罷綠委領銜人說，黨安排黨員抄名單有錯嗎？王立任強調，對於不負任的政黨，應予以唾棄，對於公民罷團核對連署身份，慎重填寫，才是罷免的態度。

    王立任再指，國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安昨晚帶頭違法到北檢抗議，盧秀燕是死亡連署始祖，卻譴責執政黨是毫無道理，黨團要求國民黨和盧秀燕「對死亡連署，不要死不認錯！」好好面對公民權。

    黨團副總召張芬郁指出，民主制度不能容忍選舉造假，偽造連署違反《選罷法》、偽造文書，還可能涉及組織犯罪，盧市長卻為了維護子弟兵立委，不惜誣衊司法濫用；議員陳淑華、張家銨也點名藍委廖偉翔、羅廷瑋昨晚違法集會，盧秀燕是幽露連署始祖，而選罷法修法時翁曉玲還警告別大抄特抄，要求盧秀燕說清楚死亡連署怎麼來，呼籲國民黨不要抹黑司法。

    議員謝志忠指出，昨天國民黨主席朱立倫在未依集會遊行法申請集會下，號召國民黨公職包圍北檢，根本是知法犯法；盧秀燕市長還聲稱這是他從政30年來司法最黑暗的時候，謝痛批，「這是他認識盧秀燕市長以來，最看不起她的一句話。」

    謝志忠再指朱立倫、蔣萬安和盧秀燕這麼緊張，「莫非心中鬼」他強調，不要幫死人連署就不會遇到鬼，也不是大喊司法不公，就可以掩飾心中有鬼，呼籲司法單位儘速查明真相，讓民眾知道鬼到底在哪裡。

    針對媒體問及盧秀燕為何昨晚未參加國民黨到北檢抗議，王立任推測，盧秀燕與朱立倫、蔣萬安互別苗頭，對於朱立倫下動員令，不願意出來，再來是北檢是集遊禁制區，被視為參選總統的熱門對象，不能帶頭違法。

    台中市議會民進黨團痛批國民黨「違反連署、死不認錯。」（記者蔡淑媛攝）

    台中市議會民進黨團痛批國民黨「違反連署、死不認錯。」（記者蔡淑媛攝）

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