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    北院下午召開黃呂錦茹4人羈押庭 承審法官曾裁押應曉薇、沈慶京

    檢察官今日清晨5時許複訊後，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人。（資料照，本報合成）

    檢察官今日清晨5時許複訊後，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人。（資料照，本報合成）

    2025/04/18 13:14

    〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，昨發動第2波搜索約談，檢察官今日清晨5時許複訊後，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人；台北地院輪由值日法官陳采葳審理，預計傍晚召開羈押庭。

    北檢檢察官訊問後，認為黃呂錦茹等4人，涉犯刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪，嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人，以及湮滅證據之虞，有羈押的必要，因此向北院聲請羈押禁見。

    檢察官於上午8時備好聲請狀，連人帶卷送達台北地院，北院強制處分庭依輪值順序，分案由法官陳采葳審理。

    陳采葳於去年8月29日深夜至30日凌晨，承審京華城案偵辦初期的第1件聲押案件，訊後明快裁定羈押威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇的助理吳順民。

    近期由於全國各地罷綠罷免案頻傳「亡靈連署」、「僵屍連署」，民進黨發言人吳崢等人3月間兩度到北檢，告發連署罷免立委吳思瑤、吳沛憶等13名綠委的領銜人涉嫌抄名冊、偽造文書，北檢分案指揮台北市調處調查後，4月14日發動第一波約談，訊後諭令「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元交保、陳冠安20萬元交保，領銜人李孝亮、林叡各30萬元交保。

    檢調昨（17）日展開第2波行動，搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，約談黃呂錦茹、姚富文、初文卿、曾繁川4人到案，昨深夜11時許移送北檢複訊，經漏夜偵訊，今日清晨5時許宣布聲押4人。

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