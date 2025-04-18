張善政赴北檢聲援黃呂錦茹 綠營轟：垃圾場大火、強降雨都不見蹤影

桃園市議會民進黨團召開記者會，批評桃園市長張善政到北檢聲援違法活動，是知法犯法。（記者謝武雄攝）

2025/04/18 13:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉「幽靈連署」遭檢調偵辦，涉偽造文書案被調查局帶走，桃園市長張善政昨晚也到台北地檢署聲援；對此桃園市議會民進黨團今召開記者會，抨擊張善政知法犯法，也提到桃園重大事件例如垃圾場大火、強降雨都不見張善政蹤影，議員質詢還遲到5分鐘，如今黨主席朱立倫呼喚就趕到現場，根本是只有黨意、沒有民意的市長。

綠營黨團於上午10點30分在黨團辦公室召開記者會；總召李宗豪認為張善政做了最壞示範，黃呂錦茹因偽造文書被約談調查，身為桃園市市長，難道支持犯法行為，還參加違法的集會；他呼籲張善政不要違反民意，尤其是集會遊行禁制區，張善政不僅參加違法活動，甚至喊出反綠共，希望張善政記得桃園市長的身分，代表民意基礎，謹言慎行，不再做出違反民意事情。

請繼續往下閱讀...

議員黃家齊說，去年總質詢張善政遲到5分鐘，如今卻準時出現在違反集會遊行法場合，市長心態要調整；議員許家睿、魏筠則批評，張善政淪為黨意市長，地方重大活動，張善政選擇缺席，需要做秀第一時間趕到北檢違法集遊，看到張善政無心市政、政治跑第一、綠共發言不恰當，予與嚴厲譴責。

張肇良則批評，張善政不應該沒有了解清楚就前往；議員黃瓊慧說，張善政頭綁反對綠共布條，忘了當年有很多民進黨支持者投票給他，張善政自己向下沉淪，聚眾滋事，違法亂紀，身為民意代表都覺得臉上無光；議員余信憲說，國民黨違法集遊，讓辦公室電話被打爆，連署罷免活動異常火熱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法