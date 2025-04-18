質疑辦藍不辦綠 郝龍斌批評民進黨政府濫用司法打壓異己

前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

2025/04/18 13:04

〔記者施曉光／台北報導〕針對最近檢調搜索國民黨地方黨部，前國民黨副主席郝龍斌今日在臉書發文表示，民進黨政府再次讓人看清「辦藍不辦綠」的雙重標準，濫用司法、打壓異己，已經到了令人痛心疾首的地步，而且令人震驚與憤怒，讓人更加無法接受的是，罷免國民黨立委的諸多爭議，包括涉嫌偽造連署、死亡連署等問題，國民黨依法提出告訴，卻始終石沉大海、毫無動作。

郝龍斌指出，回顧民國109年前高雄市長韓國瑜罷免案連署過程中，也曾出現疑似作假連署及死亡連署，國民黨依法提告，提出具體證據與疑點，結果檢調不僅遲遲未傳喚，甚至最後直接不起訴結案，這樣的「選擇性辦案」是台灣人民心目中公平正義的司法嗎？

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他認為，昨天檢調搜索國民黨台北市黨部，並約談市黨部主委黃呂錦茹，「動作之大、陣仗之強，前所未見」，他在新聞畫面上看到黃呂錦茹被檢調押解的身影，非常不捨，「黃呂主委究竟犯了什麼滔天大罪，要遭受如此對待？難道民進黨為了打壓異己、轉移執政失能的焦點，已經不擇手段、連基本的人道與法律正義都可以踐踏？」

郝龍斌呼籲所有關心台灣民主、關心司法公正的朋友站出來，一起對抗傲慢濫權、不公不義的民進黨政府。

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