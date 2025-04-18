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    調查員沒拿拘票逮「雙罷劫」工作人員 被徐尚賢當場洗臉還報警

    高雄市調查處調查員（黑衣者）未著制服和拘票要帶回罷捷工作人員回去問訊，遭「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢制止、洗臉還報警。（民眾提供）

    高雄市調查處調查員（黑衣者）未著制服和拘票要帶回罷捷工作人員回去問訊，遭「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢制止、洗臉還報警。（民眾提供）

    2025/04/18 12:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署今指揮調查局針對罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署站、領銜人住處展開搜索，其中一組調查員到鳳山工協市場連署站，要將現場工作人員帶回問訊，但未持搜索票、拘票，當場遭「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢制止、洗臉，甚至還報警要查驗調查員身分，場面一度尷尬，最後調查員放棄「逮」人行動，灰頭土臉離開現場；對此，高雄市調處暫無回應。

    檢調今在「高雄雙罷劫」鳳山總部完成搜索後，將罷免許智傑領銜人朱磊被帶回調查局問訊，另組調查員則前往鳳山工協市場連署站，要將正在現場協助連署作業的朱磊親友帶走，當場遭徐尚賢制止，要求調查員拿出搜索票或拘票，但調查員拿不出來，徐立刻制止「逮捕行動」，還報警要求警方到場協助查驗調查員身分。

    徐尚賢表示，他不知道調查局為什麼可以隨隨便便把人抓起來，讓他們失去自由，「如果有搜索票、拘票OK，請拿出來」，雖然這2名身著黑衣的檢調人員自稱是調查局人員，但因為他們未出示拘票，所以現場工作人員也不知道他們身分真偽，於是雙罷劫團隊只好報警。

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