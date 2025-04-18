趙少康公布民調 稱49.33％主張美國關稅壓力下應停止大罷免

中廣前董事長趙少康（右三）18日主持重大議題施政滿意度調查記者會，台北市議員游淑慧（左起）、前立法委員鄭麗文、東華大學教授施正鋒、民調專家丁庭宇、北市大前校長戴遐齡出席。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 14:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康今日上午召開「大罷免與川普關稅戰威脅下，賴政府施政滿意度調查」記者會，他指出，民調顯示有49.33%的人主張在美國新關稅壓力下，台灣應該停止大罷免，但仍有39.33%的人認為不該停止，「這些人就是民進黨的基本盤」。

趙少康還援引民調結果強調，相信台灣還可以信任美國總統川普的比例只有16.1%，不相信的人多達72.57%，所以他要奉勸民進黨，以後不要再說疑川、疑美的人都是共產黨，受中共總書記習近平指使，就連美國都有半數以上的人不信認川普，為什麼台灣人不能疑？「我不但疑川，還疑賴呢！」

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這份民調是在本月14日至17日執行，調查對象為全台灣22個縣市、年滿20歲以上具有投票權的民眾，住宅電話採分層比例隨機抽樣，手機電話採後5碼隨機抽樣方式，有效樣本數為1076份（市話447份、手機629份），在95%的信心水準下，抽樣誤差值為正負2.98%。

該民調詢問受訪者，針對各政黨針對川普新關稅議題處理表現的滿意度，有34.37%的人對民進黨滿意，不滿意為46.74%，對國民黨滿意的比例有31.01%，不滿意為44.13%；當問及對於個別政治人物在關稅議題處理上的滿意度時，滿意賴清德總統表現的比例為37.2%、不滿意47.83%，滿意行政院長卓榮泰的比例為33.64%、不滿意44.23%，滿意立法院民進黨團總召柯建銘的比例為23.98%、不滿意53.99%。

在藍營方面，對國民黨主席朱立倫滿意的比例為25.26%、不滿意46.91%，對立法院長韓國瑜滿意的比例為40.69%、不滿意34.74%，對趙少康滿意的有33.34%、不滿意為37.57%﹔至於白營方面，滿意目前被羈押中的前民眾黨主席柯文哲的比例為20.73%、不滿意38.4%，滿意現任民眾黨主席黃國昌的比例有34.51%、不滿意39.84%。

有關美國關稅議題方面，這份民調問受訪者是否贊成在美國新關稅壓力下，台灣應該暫時停止推動大罷免運動？持贊成、非常贊成立場的比例為49.33%，不贊成或非常不贊成39.33%，回答不知道或拒答者占11.34%；對於賴清德總統最近針對美國新關稅政策提出的「五大因應策略」是否有效？回答有效、非常有效的比例為32.18%，認為沒有效、非常沒有效的比例為42.12%，不知道或拒答者占25.69%。

該民調還問受訪者，在兩岸事務包括最近新關稅問題談判，台灣是否可以信任美國總統川普？認為可以的比例只有16.1%，認為不可以的比例高達72.57%，回答不知道或拒答者占11.33%。

至於對美關稅議題的台灣談判代表人選，受訪者對行政院副院長鄭麗君的滿意度為30.33%，不滿意27.79%﹔贊成改派前總統蔡英文擔任談判代表的比例為49.18%，不贊成36.68%；贊成由前台積電董事長張忠謀擔任談判代表的比例高達67.93%，不贊成20.64%。

同時，這份民調還問受訪者是否同意台灣對美談判關稅應該學習越南向美國低頭求和，從零關稅開始談？回答同意、非常同意的比例為22.13%，不同意、非常不同意62.01%，不知道或拒答者占15.87%；當被問到有人主張政府應該要求台積電暫停投資計劃，待釐清美國新關稅政策後再做決定，回答「是」的比例為57.34%，回答「否」的有28.62%，不知道或拒答者占14.05%。

趙少康表示，台灣向美國求和、不報復，關稅要從零談起，並大量採購美國商品，取消關稅貿易壁壘，甚至還要加碼持有美債，但美國卻要求100年後到期並且不計利息，「這根本是搶劫」，因此這份民調就顯示台灣反對的民意比例高達62.01%。

趙少康還說，他並非反對台積電赴美國設廠，但台積電應該作為台灣談判的籌碼，並採取一面談判、一面讓的策略，這份民調結果就顯示贊成台積電暫停赴美投資計劃的民眾比例高達57.34%。

中廣前董事長趙少康（中）18日主持重大議題施政滿意度調查記者會。（記者塗建榮攝）

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