蔣萬安不惜違法也要衝北檢？北市議員簡舒培曝「為了報答一個人」

台北市長蔣萬安（中）到北檢前抗議。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 13:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨號召支持者在北檢外抗議，台北市長蔣萬安也到場聲援，遭外界批評公然違法。台北市議員簡舒培今日批評，蔣萬安為黨意公然違法衝北檢，是最失格、最不適任的台北市長。簡舒培還說，蔣萬安不惜帶頭違法也要衝北檢，就是要報答被北檢約談的國民黨台北市主委黃呂錦茹。

罷免案頻傳「幽靈連署」，檢調近日陸續展開調查，國民黨台北市黨部昨（17日）被搜索，主委黃呂錦茹也被檢方約談聲押。國民黨昨表達強烈不滿並號召支持者在北檢外抗議，包含國民黨主席朱立倫及台北市長蔣萬安均到場參與。

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簡舒培今日在臉書PO文表示，國民黨全黨挺偽造文書的犯罪行為，朱立倫身為最大在野黨的黨主席，竟然號召群眾違法在「集會禁制區」的北檢前集會抗議，理應依法維護秩序的台北市長蔣萬安，不僅沒有勸告朱立倫不要這麼做，而是直接現身抗議現場。

「一向懦弱的蔣萬安為什麼這次會硬起來，不惜帶頭違法也要衝北檢？原因就在於今天被北檢約談的國民黨台北市主委黃呂錦茹。」簡舒培說，去年3月剴剴案爆發時，民進黨團要求赴議會進行專案報告，黃呂錦茹親自到議會壓陣，國民黨市議員即使人在議會也不踏進議事廳，最後會議也在國民黨團的技術性杯葛下流會。也就是說，在黃呂錦茹親自保駕護航之下，蔣萬安成功免去向議會及社會大眾報告剴剴案始末的責任，更躲過後續外界對市府處置不當勢必會提出的質疑。

簡舒培表示，為了回報黃呂錦茹的「惜命命」，身為市長的蔣萬安公然帶頭違法，更令人髮指的是，蔣萬安居然還敢在談話裡繼續用「三個孩子的父親」來包裝自己。當1歲半剴剴遭到非人對待離開世界時，身為三寶爸的蔣萬安，在黃呂錦茹的保駕護航下，逃避了對台北市民、對天下父母、對中華民國國民報告的責任，現在卻為了黃呂錦茹，用「個人行為」包裝市長公然違法的事實，遵循黨意，配合國民黨用政治力干擾司法偵查的惡行。

簡舒培說，很顯然，比起台北市長，蔣萬安更想當忠貞的國民黨員，聲援黃呂錦茹，既然蔣萬安這麼不想當台北市長，甚至放任支持者攻擊台北市民，也根本是個失格、不適任的市長，那就請蔣萬安即刻辭職，台北市民不需要無能失職的市長！

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