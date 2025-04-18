糗！高市府AI智能客服竟回答副市長是李四川

張博洋（右）指高市府3月底推出AI智能客服系統公開測試，出現過時或錯誤資訊，左為研考會主委陳博洲。（記者葛祐豪翻攝）

2025/04/18 12:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕糗！高市府3月底推出AI智能客服系統公開測試，卻出現過時或錯誤資訊，竟回答高雄市副市長是韓國瑜時代的李四川；研考會則表示會持續精進AI客服系統。

去年高雄遭遇接連颱風災情，市民服務專線1999應接不暇，許多市民無法及時獲得災情資訊，高雄市議員張博洋他曾向市府提議，可以開發AI客服。

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張博洋說今天（18日）在議會對研考會質詢說，今年3月底，高市府推出AI智能客服系統公開測試，希望有效分流1999專線的負擔，並解答市民疑惑，但實際使用後卻發現不少需要改進的問題。

他指出，這套高市府智能客服系統，是透過語意理解的提問對話，來取代傳統的關鍵字搜尋，並整合跨局處資訊，改善單一網站內容限制。市政諮詢的範圍涵蓋各局處網站公開的相關資訊，但實測時發現一些問題，AI智能客服有時會提供過時或錯誤資訊，例如回答「高雄現任副市長，竟然是韓國瑜時代的副市長李四川」。

張博洋也指該系統缺乏資安保護機制，可能導致民眾個資外洩，會讓使用者感到疑慮。在高市府智能客服的建議問題中，出現其他民眾詢問AI客服時的個人資料，包括其他民眾的姓名、居住地、電話等個資，市府架設的智能客服竟有資安漏洞，需要儘速修正。

此外，在詢問高雄市當週的演唱會資訊時，智能客服竟回答2週前已舉辦結束的活動，無法提供最新資訊；甚至在大港開唱介紹中，出現張學友及櫻花季等不正確內容。

對此，市府研考會主委陳博洲表示會持續精進AI客服系統，重視民眾使用資安問題，建立個資保護機制以避免個資外洩。

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