藍為包圍北院突改立院議程 吳思瑤批韓國瑜議事不公

北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫再號召黨公職今天下午包圍北院，國民黨團與民眾黨團上午於立法院會交換議程，並提案取消今日總質詢延後到下週二舉行。（記者李文馨攝）

2025/04/18 13:09

〔記者李文馨／台北報導〕北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫再號召黨公職今天下午包圍北院，國民黨團與民眾黨團上午於立法院會交換議程，並提案取消今日總質詢並延後到下週二舉行。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，排定議案無法口頭禮讓，直批院長韓國瑜議事不公；並質疑，國民黨為了鬥臭司法放下總質詢變更議程，這是什麼立法院？

吳思瑤對此直言，韓國瑜、秘書長周萬來玩弄立法院議事規則，立法院議程優先排定讓大家知道今天要表決哪一案，國民黨鞭卻說要輪換表決順序，理由是民眾黨禮讓，讓國民黨議案先表決，排定議案無法口頭禮讓，韓國瑜卻議事不公。

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吳思瑤指出，表決順序破天荒交換後，國民黨要通過議程的是暫停今天排定的總質詢，並延到下週二，因為朱立倫下午下達動員令，要求國民黨到北院羈押庭抗議。她說，藍營昨天包圍北檢、今天衝北院，都是為了幽靈連署這樣違法事證明確的個案，國民黨為此更改議程，為了鬥臭司法放下總質詢，這是什麼立法院？

吳思瑤認為，立法院民主敗壞，已經不是全民立法院，而是國民黨的立法院，民眾黨自甘淪為小弟，連表決議案權力都禮讓，傅隨組織真徹底，從未見過排定議程可以口頭交換，這裡不是黑道圍事的場，這裡是中華民國立法院，小弟要讓大哥是你家的事，但立法院議事規則不能這樣任意破壞。

吳思瑤強調，台灣社會一定要知道，誰顧民生、誰搞社會鬥爭，這樣的立法院，韓國瑜就是民主殺手，為了包圍北院把總質詢延後，這就是今天的國民黨，這是非常粗糙提案，國民黨提出的討論事項，國民黨團幹部王鴻薇、羅智強成鬥臭司法第一線，字還挺潦草，可能很急吧。

民進黨立委林宜瑾也說，國民黨團為了配合朱立倫這項黨務行程，居然和民眾黨聯手改變院會議程，把下午的總質詢延到下週，「為了個人私慾，藍白不惜拖累台灣的腳步，這就是民主的悲劇」。

北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫再號召黨公職今天下午包圍北院，國民黨團與民眾黨團上午於立法院會交換議程，並提案取消今日總質詢延後到下週二舉行。（林宜謹提供）

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