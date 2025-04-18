大動作衝北檢為保黨主席之位？朱立倫：不用侮辱國民黨人的智慧

國民黨主席朱立倫。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/18 12:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕北檢偵辦幽靈連署案，黨主席朱立倫昨號召支持者前往抗議。朱立倫上午出席國民黨團大會，被問及一連串的動作是否為保黨主席之位，他強調，不用侮辱國民黨人的智慧，也不用見縫插針，對他來說，今天只有台灣、只有國民黨和大家共同的安定與民主，「我個人不重要」。

朱立倫表示，昨天包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政能夠來到現場，他已經非常感謝，這是一個臨時緊急的動員令，真正的動員令是4月26日上凱道。所以他昨天也特別請多位縣市長，晚上公務繁忙不用過來，希望4月26日大家都能來。

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對於下午北檢將開黃呂錦茹等人羈押庭，媒體詢問朱立倫有什麼規劃？朱立倫說，他誠心的希望法院能夠公正廉明，台灣不會因為所謂的偽造文書被羈押禁見，台灣不會因為政黨的不同有這麼嚴重差別的對待。

朱立倫質疑，4年前時任高雄市長韓國瑜被罷免的情況比這個嚴重多少倍？2萬多件是明顯是假造的，1400件死亡跟直接偽造的，這些有沒有傳喚當事者？只傳喚了一個，其他全部都沒有傳喚，直接不起訴，而過去對於這一類的案件也沒有在選舉或罷免期間來辦過，這到底在做什麼？辦藍不辦綠。

朱立倫說，同一天去法院去提出告訴的，罷藍的就石沉大海，罷綠的就準備收押禁見，這就是台灣今天的民主嗎？這才是讓大家看到這些司法鷹犬背後的那一個魔掌，是我們大家最痛心的。

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