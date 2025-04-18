罷免許智傑領銜人被搜索約談 朱磊嗆：過去警總、今日調查局、明日軍法處

罷免許智傑領銜人朱磊被檢調帶回問訊前激動嗆聲：「過去警總、今日調查局、明日軍法處」。（記者李惠洲攝）

2025/04/18 12:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署今針對「高雄雙罷劫」2名領銜人85歲黃姓老婦（罷免黃捷領銜人）和朱磊（罷免許智傑領銜人）的住處和連署站進行搜索，朱磊被檢調帶走前，激動嗆聲表示，許智傑在前幾天說絕對不會查水表，但是今天卻看到調查局大舉上門，可見「過去警總、今日調查局，明日就是軍法處」，請民眾繼續連署，連署工作繼續進行不耽誤，每一份連署就是最好的支持。

中選會資料顯示，許智傑罷免案第一階段合格率為76.03%，死亡連署人數182人、黃捷罷免案第一階段合格率81.67%，死亡數28人。經「高雄雙罷劫」補件後，中選會於本月11日宣布一階達標，目前進入二階連署階段。

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但由於一階連署死亡人數過高，高雄檢調今針對「高雄雙罷劫」2名領銜人進行約談和搜索行動，上午11點半，檢調在「高雄雙罷劫」鳳山總部完成搜索後，朱磊被帶回調查局問訊前，激動表示，許智傑在前幾天說絕對不會查水表，但是今天卻看到調查局大舉上門，都在意料之中，一點都不意外，「過去警總、今日調查局，明日就是軍法處」，這就證明了今天他們所做事情的意義，就是讓有些人害怕、恐懼了，而這些人的目的，就是讓他們害怕，案情他不方便講太多，但跟第二階段連署無關，請民眾繼續連署，連署工作繼續進行不耽誤，每一份連署就是對他們的支持。

高雄檢調在「高雄雙罷劫」扣走電腦等大批證物。（記者李惠洲攝）

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