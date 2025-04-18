侯友宜籲朝野停止大罷免 建請總統賴清德召開國是會議

新北市長侯友宜呼籲朝野停止大罷免，建請總統賴清德召開國是會議。（記者翁聿煌攝）

2025/04/18 12:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席朱立倫為表達檢調偵辦罷團案不公，17日晚率眾前往台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安則喊出倒閣，新北市長侯友宜18日參加永和大陳都市更新案開工典禮，除批評司法不公，選擇性辦案，也指出台灣正面臨內憂外患，他呼籲朝野停止大罷免，建請總統賴清德召開國是會議，讓國家穩定前行，面對世界變局。

針對台北地檢署偵辦罷免民進黨立委涉不實連署案，除約談罷免立委吳思瑤、吳沛憶等罷團，17日更指揮調查局台北市調查處搜索國民黨台北市黨部。侯友宜今天表示，國民黨有共同理念，司法絕對不是打壓人民的工具，它是要保護人民，大家很清楚看到在這段時間，司法檢調在偵查過程中，很多都是選擇性辦案，不符合比例原則，所以為讓司法能夠公平、公正，贏得人民的信心，一定要站出來共同地呼籲，希望司法在辦案過程中，絕對不能成為打壓人民、打壓政治異己的工具。

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有媒體問侯友宜呼籲大家站出來，但是他昨晚並沒有自己過去，考量是什麼？接下來還會不會去繼續聲援凱道的集會？侯友宜表示，他會參加國民黨26日在凱達格蘭大道舉行的抗議活動。

他指出，最重要的是在這段時間，大家可以看得到台灣面臨內憂外患，在過程當中，要如何快速地回應民意，面對世界的變局，大家要更團結，所以朝野更應該結束對立跟衝突，停止大罷免，舉行國是會議，讓國家能夠穩定往前走，來面對世界的變局，這才是大家真正要走的路。

對於台北市長蔣萬安開第一槍喊推動倒閣，侯友宜表示，倒閣只是方式之一，還有很多方式能夠更快速地回應民意，讓朝野能夠團結地穩定下來，他要呼籲朝野一定要快速地停止大罷免，結束對立跟衝突，賴清德出面舉行國是會議，一起共同面對台灣的變局，讓台灣穩定，然後才能夠挑戰世界現在最重要的經濟的衝擊，所以他呼籲賴清德傾聽民意，結束大罷免，化解對立跟衝突。

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